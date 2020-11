Mary Kay continua a sostenere l’innovazione scientifica e l’istruzione attraverso borse di studio in società con IMCAS Academy

Dr. Michelle Hines, Director of Global Cosmetic Research & Innovation at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., pioniera da decenni e innovatrice nella ricerca sulla cura della pelle, ha recentemente conferito una borsa di studio all’International Master Course on Aging Science (IMCAS) Academy per finanziarne il tanto atteso webinar su “Esfoliazioni di ambulatorio ed esfoliazioni casalinghe” disponibile per chirurghi plastici, dermatologhi, specialisti del settore ed estetiste, allo scopo di proseguire la loro formazione e migliorare la pratica.

Il webinar, al debutto mondiale con oltre 1200 partecipanti, non è altro che l’ultimo evento proposto dall’Academy, la cui missione è quella di fornire formazione al vertice in tema di scienza dell’invecchiamento.

Il webinar, moderato dal direttore responsabile di IMCAS Academy, il dottor Dominique Du Crest, ha proposto una lista fitta di relatori di fama e dalle varie competenze provenienti da ogni angolo del globo. La dottoressa Michelle Hines di Mary Kay, direttrice di Global Cosmetic Research & Innovation, ha inaugurato il webinar con una panoramica sulle esfoliazioni chimiche, per poi aggiungersi a un gruppo di esperti nella discussione di vari aspetti riguardo a una serie di temi presenti in agenda. Gli argomenti riguardavano la questione esistenziale “esfoliare o non esfoliare?”, i diversi tipi di esfoliazione, l’esfoliazione per tipi di pelle più scura, l’uso di ingredienti nuovi e innovativi, i rischi dell’esfoliazione per pazienti con varie malattie della pelle, con relatori che offrivano anche suggerimenti su come prolungare i benefici dell’esfoliazione dopo l’effettuazione della procedura. La sessione si è conclusa con una significativa sessione di domande e risposte presieduta dalla dottoressa Uliana Gout e dalla dottoressa Hines, a cui hanno preso parte la dottoressa Foteini Bageorgou, dermatologa, la dottoressa Marina Landau, dermatologa, e la dottoressa Mukta Sachdev, dermatologa.

“Donne di qualunque età, ovunque nel mondo, vogliono una pelle priva di difetti”, ha affermato la dottoressa Hines. “Attualmente le esfoliazioni chimiche sono una procedura di ringiovanimento e rigenerazione della pelle di ampia diffusione. Le esfoliazioni professionali e casalinghe offrono esperienze e benefici diversi. Poiché numerose sono le opzioni, l’educazione e la consapevoleza sono importanti per fare la scelta migliore. Mary Kay è stata entusiasta di sovvenzionare ulteriore formazione e ricerca sull’argomento.”

“Vorrei sottolineare la natura dinamica e in crescita della nostra comunità diversificata”, ha dichiarato il dottor Du Crest. “Abbiamo oltre 28.000 medici associati e, allo scoppio dell’epidemia di COVID-19, la nostra comunità ha avuto una crescita esponenziale. Al di fuori del nostro congresso, offriamo webinar, a volte bisettimanali, attraverso i quali creiamo opportunità per medici, specialisti, dermatologhi ed estetiste in tutto il mondo, perché si riuniscano e mettano in comune conoscenze e competenze, e rispondano alle domande specifiche presentate dai colleghi, senza necessità di mettersi in viaggio o lasciare la loro abitazione o il loro luogo di lavoro. La nostra piattaforma di apprendimento elettronico ospita centinaia di casi clinici, numerose pubblicazioni su blog, oltre 40 webinar all’anno e migliaia di video a disposizione dei professionisti del settore, per consentire loro di informarsi e arricchire le loro conoscenze in qualunque momento.”

Il webinar è stato registrato ed è visualizzabile sul portale IMCAS Academy Library.

Informazioni su Mary Kay

Annoverata tra quanti hanno infranto le barriere in favore delle pari opportunità, Mary Kay Ash ha fondato la sua azienda di prodotti di bellezza 57 anni fa prefiggendosi tre obiettivi: offrire opportunità gratificanti alle donne, realizzare prodotti irresistibili e rendere il mondo un posto migliore. Quel sogno si è trasformato in una società da svariati miliardi di dollari, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 Paesi. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, profumi e integratori alimentari all’avanguardia. Mary Kay si impegna ad aiutare le donne e le loro famiglie, associandosi con organizzazioni di tutto il mondo per supportare la ricerca contro il cancro, proteggere le vittime di abusi domestici, abbellire le nostre comunità e incoraggiare i bambini a inseguire i propri sogni. La visione originaria di Mary Kay Ash continua a brillare, un rossetto alla volta. Per ulteriori informazioni visitare il sito MaryKay.com.

Informazioni sull’International Course on Aging Science (IMCAS)

IMCAS è nata nel 1994 a Parigi (Francia) come conferenza per chirurghi plastici e dermatologhi. Dalla sua fondazione, IMCAS si adopera per colmare le lacune conoscitive tra il settore della chirurgia plastica e ricostruttiva e quello della dermatologia, generando in tal modo delle sinergie e contribuendo ad avvicinare questi due settori. La sua missione consiste nel permettere ai professionisti del ramo della medicina estetica di accedere dietro richiesta a contenuti scientifici d’alta qualità. IMCAS ha lanciato di recente la sua piattaforma di apprendimento elettronico IMCAS Academy che offre agli utenti abbonati l’accesso istantaneo a video a sfondo educativo, articoli scientifici, interviste ad esperti e altro ancora. Per ulteriori informazioni su IMCAS visitate: https://www.imcas.com/en.

