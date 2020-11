Mary Kay continue de soutenir l'innovation et l'instruction scientifiques en fournissant des subventions à caractère éducatif en partenariat avec l'IMCAS Academy

Dr. Michelle Hines, Director of Global Cosmetic Research & Innovation at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., une société pionnière et innovatrice en recherche sur les soins de la peau depuis des décennies, vient de fournir une subvention à caractère éducatif à l'International Master Course on Aging Science (IMCAS) Academy pour financer leur webinaire tant attendu sur les « Peelings professionnels et peelings à domicile » offert aux chirurgiens plastiques, dermatologues, spécialistes de l'industrie et praticiens esthétiques dans le but de poursuivre leur éducation et d'améliorer leur pratique.

Le webinaire, qui a débuté avec plus de 1200 participants dans le monde, est le tout dernier des évènements de l'Academy dont la mission est de fournir un enseignement de premier ordre sur le thème de la science du vieillissement.

Ce webinaire, modéré par l'éditeur exécutif de l'IMCAS Academy, le Dr. Dominique Du Crest, a réuni des spécialistes réputés et variés du monde entier. Le Dr. Michelle Hines de Mary Kay, directrice de la recherche et de l'innovation cosmétiques mondiales, a donné le coup d'envoi au webinaire avec un aperçu des peelings chimiques et a ensuite rejoint des experts pour aborder divers sujets relatifs un certain nombre de thèmes à l'ordre du jour. Les thèmes couvraient la question existentielle de savoir s'il fallait « peler ou non », les différents types de peelings, le peeling pour les peaux plus foncées, l'utilisation d'ingrédients nouveaux et innovants, les dangers du peeling pour les patientes atteintes de diverses maladies de la peau, avec des intervenantes partageant également des conseils sur la façon de prolonger les bienfaits du peeling après l'intervention. La session a pris fin avec un solide panel de questions-réponses présidé par le Dr. Uliana Gout, M.D. Les intervenantes accompagnant le Dr. Hines étaient le Dr. Foteini Bageorgou, dermatologue ; le Dr. Marina Landau, dermatologue ; et le Dr. Mukta Sachdev, dermatologue.

« Les femmes de n'importe quel âge, partout dans le monde, veulent une peau parfaite », a déclaré le Dr. Hines. « Actuellement, les peelings chimiques sont une procédure populaire de rajeunissement et de resurfaçage de la peau. Les peelings professionnels et à domicile offrent des expériences différentes et différents bienfaits. Comme de nombreuses options sont disponibles, l'éducation et la sensibilisation sont importantes pour faire le meilleur choix. La société Mary Kay a été ravie de fournir une subvention pour optimiser l'éducation et la recherche sur ce thème. »

« Je voudrais souligner la dynamique et la nature croissante de notre communauté diversifiée » a ajouté le Dr. Du Crest. « Nous comptons plus de 28 000 médecins membres et, avec l'épidémie de COVID-19, notre communauté a enregistré une croissance exceptionnelle. Outre notre congrès, nous offrons des webinaires, parfois deux fois par semaine à travers lesquels nous donnons l'opportunité aux docteurs, médecins, dermatologues et esthéticiennes du monde entier de se réunir et de partager leurs connaissances, leur expertise et de répondre aux questions de leurs collègues dans ce secteur sans avoir à se déplacer ou à quitter leur domicile ou leur bureau. Notre plateforme d'apprentissage électronique propose des centaines de cas cliniques, de nombreuses entrées de blogue, plus de 40 webinaires chaque année et des milliers de vidéos par les professionnels du secteur que nos membres peuvent regarder pour se perfectionner à la demande. »

Le webinaire a été enregistré et peut être visionné sur le portail IMCAS Academy Library.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l’une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 57 ans avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles et contribuer à un monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins pour la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s’engage à valoriser les femmes et leurs familles en s’associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

À propos de l'International Course on Aging Science (IMCAS)

L’IMCAS a été créé en 1994 à Paris, en France, en tant que congrès consacré aux chirurgiens plastiques et aux dermatologues. Depuis sa création, l’IMCAS cherche à combler les lacunes des connaissances entre la chirurgie plastique et reconstructive et la dermatologie, générant des synergies et créant ainsi des passerelles entre ces deux domaines. Sa mission est de permettre aux praticiens esthétiques d’accéder à un contenu scientifique de qualité sur demande. L’IMCAS a récemment lancé sa plateforme d’apprentissage en ligne, l’IMCAS Academy, qui propose à ses abonnés un accès immédiat à des vidéos pédagogiques, des documents scientifiques, des entretiens avec des experts, etc. Pour plus d’informations sur l’IMCAS, cliquez ici : https://www.imcas.com/en.

