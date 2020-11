Andersen Global udvider med en af Tadsjikistans største skatte- og juravirksomheder

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin globale indflydelse gennem en samarbejdsaftale med en af Tadsjikistans største skatte- og juravirksomheder, LLC Tax and Legal Advisers.

Siden 2005 har eksperterne fra LLC Tax and Legal Advisers ydet tjenester til lokale og internationale virksomheder med fokus på skat, jura, rådgivning og outsourcing. Virksomheden, som er baseret i Dushanbe, ledes af administrerende partner, Daler Sirojiddinov, og opererer med adskillige eksperter.

”Vi er dedikerede til at levere de mest omfattende løsninger til vores klienter, idet vi forstår udfordringerne ved globalisering for virksomheder” sagde Daler. ”Dette samarbejde forbinder os med skatte- og juraeksperter i hele verden og udvider vores kapacitet yderligere for gnidningsfrit at sikre den bedste service på markedet.”

”Gennem kvaliteten af det arbejde de leverer, demonstrerer LLC Tax and Legal Advisers deres forpligtelse til gennemsigtighed og lidenskab for forvaltning”, sagde Andersen Globals formand og direktør for Andersen, Mark Vorsatz. ”Deres ekspertise indenfor branchen og viden om markedet danner et solidt grundlag og giver os mulighed for at ekspandere yderligere og bygge et stærkt team i regionen.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 214 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

