Andersen Global 与塔吉克斯坦最大的税务与法律公司之一达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与塔吉克斯坦最大税务与法律公司之一LLC Tax and Legal Advisers达成合作协议，旨在扩展其全球业务版图。

自2005年以来，LLC Tax and Legal Advisers的专业人员一直为当地和国际企业提供服务，专注于税务、法律、咨询和外包等领域。该总部位于杜尚别的公司由办公室管理合伙人Daler Sirojiddinov领导，并由众多专业人员开展运营。

Daler 表示：“我们致力于为我们客户提供最全面的解决方案，因为我们理解商业全球化所具有的挑战。此次合作将我们与全球的税务和法律专家相联系，进一步增强了我们确保无缝提供一流服务的能力。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz 表示：“LLC Tax and Legal Advisers通过他们所提供的优质服务，展示出他们对透明度的承诺和对管理工作的热情。他们的行业专长和市场知识为我们奠定了坚实基础，使我们能够在该地区进一步扩大和组建强大的团队。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过214个分支机构和逾6,000名专业人员。

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