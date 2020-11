Andersen Global adiciona uma das maiores empresas jurídicas e legais do Tajiquistão

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global expande sua pegada global através do Acordo de Colaboração com uma das maiores empresas jurídicas e tributárias do Tajiquistão, a LLC Tax and Legal Advisers.

Desde 2005, os profissionais da LLC Tax and Legal Advisers fornecem serviços para os negócios locais e internacionais, enfocando em consultoria tributária, jurídica, e terceirização. A empresa sediada em Dushanbe é liderada pelo sócio-gerente do escritório Daler Sirojiddinov e opera com vários profissionais.

"Nós nos dedicamos a entregar as soluções mais abrangentes para nossos clientes, pois entendemos os desafios da globalização nos negócios", disse Daler. "Essa colaboração nos conecta com especialistas tributários e profissionais jurídicos em todo o mundo e melhora ainda mais nossa capacidade de garantir os melhores serviços da classe de forma integrada."

“A LLC Tax and Legal Advisers monstra seu compromisso com a transparência e sua paixão pela administração através do trabalho de qualidade que fornecem”, disse o presidente global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz. “Sua experiência na indústria e seu conhecimento do mercado estabelecem uma base sólida e nos posiciona para expandir ainda mais, e para construir uma equipe poderosa na região.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 6.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 214 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

