Andersen Global voegt een van de grootste belasting- en juridische bedrijven van Tadzjikistan toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn wereldwijde aanwezigheid uit door een samenwerkingsovereenkomst met een van de grootste belasting- en juridische bedrijven van Tadzjikistan, LLC Tax and Legal Advisers.

Sinds 2005 verlenen de professionals van LLC Tax and Legal Advisers diensten aan lokale en internationale bedrijven, waarbij de nadruk ligt op fiscaal, juridisch, advies en outsourcing. Het in Dushanbe gevestigde bedrijf wordt geleid door Office Managing Partner Daler Sirojiddinov en werkt talloze professionals.

“We zetten ons in om onze klanten de meest uitgebreide oplossingen te bieden, aangezien we de uitdagingen van globalisering in bedrijven begrijpen”, zei Daler. “Deze samenwerking brengt ons in contact met deskundige belasting- en juridische professionals over de hele wereld en vergroot onze capaciteit om naadloos de beste diensten te garanderen.”

“LLC Tax and Legal Advisers tonen hun toewijding aan transparantie en passie voor rentmeesterschap door het kwaliteitswerk dat ze leveren”, aldus Mark Vorsatz, voorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “Hun branche-expertise en kennis van de markt leggen een solide basis en stellen ons in staat om verder uit te breiden en een krachtig team in de regio op te bouwen.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 214 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.