Andersen Global instaura una collaborazione con uno dei maggiori studi di consulenza fiscale e legale del Tagikistan

I professionisti di LLC Tax and Legal Advisers forniscono servizi a imprese locali e società internazionali dal 2005, attingendo alle loro competenze specialistiche in questioni di natura fiscale e legale e in materia di consulenza e outsourcing. Lo studio, con sede a Dushanbe, è amministrato dal socio gerente Daler Sirojiddinov e si avvale della collaborazione di un folto gruppo di professionisti.

“Ci sforziamo di fornire ai nostri clienti le soluzioni più complete possibili in quanto possediamo una conoscenza approfondita delle problematiche associate alla globalizzazione nel mondo degli affari”, ha dichiarato Daler. “Questa collaborazione ci mette in contatto con professionisti esperti in questioni legali e fiscali di tutto il mondo, accrescendo ulteriormente la nostra capacità di garantire un’offerta di servizi di prim’ordine in maniera perfettamente integrata.”

“LLC Tax and Legal Advisers dimostra il rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e amministrazione responsabile attraverso la qualità dei servizi da essa resi”, ha dichiarato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Le loro competenze settoriali e la conoscenza del mercato rafforzeranno la nostra posizione, sostenendo la nostra ulteriore espansione e la creazione di un forte team all’interno della regione.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 214 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

