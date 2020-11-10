Elliptic Labs宣布与顶级笔记本电脑制造商签署概念验证协议

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--Elliptic Labs（OSE：ELABS-ME）——面向大众市场的纯超声波软件传感器的全球领导者——与全球最大的笔记本电脑OEM厂商之一签署了一项概念验证合同，该合同旨在利用Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台使笔记本电脑能够通过存在检测锁定和唤醒屏幕。 Elliptic Labs正与全球排名前三的笔记本电脑制造商中的两家密切合作，同时全球半导体制造商也在广泛地运用其技术。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士就此表示： “该公司之所以与我们合作，是因为他们希望将存在检测搭载到所有高端和低端设备上。我们的软件传感器既满足了价格要求，又提供了在笔记本电脑制造商的产品线的所有层级广泛搭载情境感知功能所需的性能。飞行时间和雷达等物理传感器可能会试图复制我们的某些功能，但是由于它们是硬件，因此它们不仅需要供应链，而且交互视野有限，并且成本更高。”

Elliptic Labs使用AI和超声波（通过设备的内置扬声器和麦克风进行传输）来感知用户及其周围环境。这些数据由Elliptic Labs的虚拟智能传感器交互平台进行分析，该平台将超声波中的数据转换为不同的用户体验。 Elliptic Labs的专利技术旨在实现高性能与经济高效的高度一致，目前全球已有超过1亿台设备搭载我们的技术。

关于我们

Elliptic Labs公司总部设在挪威，在中国、韩国、美国和日本均有分支机构。公司成立于2006年，源于挪威奥斯陆大学 (Oslo University) 的分支研究机构。目前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利是在挪威开发的，完全归公司所有。