SpeeDx與Nepean醫院合作，進行呼吸道病毒宿主生物標記物檢測的商業化

SpeeDx最新專利InSignia技術可簡化基因表現的測量，將為研製簡單的標準化生物標記物測試提供支援，以支援呼吸道病毒性疾病患者的管理。（照片：美國商業資訊）

SpeeDx最新專利InSignia技術可簡化基因表現的測量，將為研製簡單的標準化生物標記物測試提供支援，以支援呼吸道病毒性疾病患者的管理。（照片：美國商業資訊）

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--SpeeDx Pty. Ltd.是創新分子診斷解決方案的開發者，已在一項排他性協定中與Nepean藍山地方衛生區(NBMLHD) Nepean醫院的研究人員合作，將呼吸道病毒性疾病宿主基因表現生物標記物檢測商業化。由NBMLHD的Anthony Maclean博士、Benjamin Tang博士及其同事發現的專利生物標記物IFI27的表現，與流感1和COVID-19患者2的疾病進展密切相關。該項商業化檢測將定位於支援面臨艱難檢傷分類或病人管理決策的臨床工作者，支援對COVID-19在內的呼吸道病毒性疾病就診病患的危險程度分級。

Nepean醫院加護病房Maclean教授表示：「宿主生物標記物是病患對感染反應的重要指標。與病毒特異性免疫反應關聯的標記物特別有用，例如刺激基因的干擾素IFI27。當它們開啟時，它會告訴所有其他免疫細胞前來對抗病毒。血液中檢測出的這種特定標記物含量已顯示與呼吸道病毒性疾病的進展直接相關。」

SpeeDx生物標記物檢測採用最新專利InSigniaTM技術，該技術可加強基因表現的測量，並且設計為在標準實驗室設備上運行，允許在高通量和低通量醫院環境下快速研發和迅速採用。

SpeeDx科學事務副總裁Charles Cartwright博士表示：「採用單基因宿主生物標記物，提供能準確鑑別肺部疾病的病因是病毒還是細菌的簡單診斷檢測，將使病人管理的方式為之改觀。結合病原體檢測法和其他疾病指標，該檢測不僅能根據不良疾病進展的風險對病患進行分級，生物標記物含量隨時間而變化還能提供更準確的預後，並指導進行中的病人管理決策。」

關於SpeeDx

SpeeDx創立於2009年，是總部位於澳洲的私人企業，在奧斯汀和倫敦設有分公司，經銷商遍佈全歐洲。SpeeDx專攻分子診斷解決方案，超越簡單的檢測，可提供改善病人管理的全面資訊。創新性即時聚合酶鏈鎖反應(qPCR)技術驅動市場領先的多元抗原偵測和引子對策略。產品陣容重點是針對性傳播感染(STI)、抗生素抗藥性標記物和呼吸系統疾病的多重診斷試劑。欲瞭解有關SpeeDx的更多資訊，請造訪：https://plexpcr.com。

關於Nepean藍山地方衛生區

Nepean藍山地方衛生區(Nepean Blue Mountains Local Health District)發揮100多年來持續為社區提供醫護的優勢，進行研究和交付創新。Nepean醫院加護病房是NBMLHD擁有的5700名員工的一部分。NBMLHD站在健康的最前線，專注於各種實用解決方案，盡力促進病患及家屬的健康和福祉。

參考文獻

Tang BM et al. Eur Respir J. 2017 Jun 15;49(6):1602098. https://www.smh.com.au/national/covid-19-blood-test-to-predict-which-patients-will-need-the-most-care-20200406-p54hja.html

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