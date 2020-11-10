SpeeDx与Nepean医院合作，实现呼吸道病毒宿主生物标记物检测的商业化

SpeeDx最新专利InSignia技术可简化基因表达的测量，将为研制简单的标准化生物标记物测试提供支持，以支持呼吸道病毒性疾病患者的处治。（照片：美国商业资讯）

SpeeDx最新专利InSignia技术可简化基因表达的测量，将为研制简单的标准化生物标记物测试提供支持，以支持呼吸道病毒性疾病患者的处治。（照片：美国商业资讯）

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--SpeeDx Pty. Ltd.是创新分子诊断解决方案的开发者，已与Nepean蓝山地区卫生区(NBMLHD) Nepean医院的研究人员合作，达成一项排他性协议，将呼吸道病毒性疾病宿主基因表达生物标记物检测商业化。由NBMLHD的Anthony Maclean博士、Benjamin Tang博士及其同事发现的专利生物标记物IFI27的表达与流感1和COVID-19患者2的疾病进展密切相关。该项商业化检测将定位于支持面临艰难分流或患者处治决策的临床工作者，支持对COVID-19在内的呼吸道病毒性疾病就诊患者进行基于风险的分层。

Nepean医院重症监护病房Maclean教授表示：“宿主生物标记物是患者对感染作出应答的重要指标。与病毒特异性免疫应答关联的标记物特别有用，例如刺激基因的干扰素IFI27。当它们开启时，它会告诉所有其他免疫细胞前来抗击病毒。血中检出的这种特定标记物水平已显示与呼吸道病毒性疾病的进展直接相关。”

SpeeDx生物标记物检测采用最新专利InSigniaTM技术，该技术可增强基因表达的测量，旨在于标准实验室设备上运行，允许在高通量和低通量医院环境下快速研发和迅速采用。

SpeeDx科学事务副总裁Charles Cartwright博士表示：“采用单基因宿主生物标记物，提供一种能准确鉴别肺部疾病的病因是病毒还是细菌的简单诊断检测，将改观患者处治的方式。结合病原体检测法和其他疾病指标，该检测不仅能按不良疾病进展的风险对患者进行分层，生物标记物水平随时间推移的变化还能提供更准确的预后，并指导进行中的患者处治决策。”

关于SpeeDx

SpeeDx创立于2009年，是一家总部位于澳大利亚的私营企业，在奥斯汀和伦敦设有分公司，经销商遍布全欧洲。SpeeDx专攻分子诊断解决方案，超越简单的检测，可提供改善患者处治的全面信息。创新性实时聚合酶链反应(qPCR)技术驱动市场领先的复合检测和引物策略。产品阵容重点是面向性传播感染(STI)、抗生素耐药标记物和呼吸系统疾病的复合诊断试剂。欲了解有关SpeeDx的更多信息，请访问：https://plexpcr.com。

关于Nepean蓝山地方卫生区

Nepean蓝山地方卫生区(Nepean Blue Mountains Local Health District)发挥100多年来持续为社区提供医护的优势，开展研究和交付创新。Nepean医院重症监护室是NBMLHD拥有的5700名员工的一部分。NBMLHD站在健康的最前沿，专注于各种实用解决方案，最大程度地促进患者及家属的健康和福祉。

参考文献

Tang BM et al. Eur Respir J. 2017 Jun 15;49(6):1602098. https://www.smh.com.au/national/covid-19-blood-test-to-predict-which-patients-will-need-the-most-care-20200406-p54hja.html

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