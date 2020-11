SpeeDx signe un partenariat avec l'hôpital de Nepean pour commercialiser un test biomarqueur ciblant les hôtes du virus respiratoire

SpeeDx newly patented InSignia technology simplifies the measurement of gene expression and will underpin the creation of a simple, standardized biomarker test to support management of patients with respiratory viral illness. (Photo: Business Wire)

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--SpeeDx Pty. Ltd, un développeur de solutions innovantes de diagnostic moléculaire, vient de signer un partenariat exclusif avec des chercheurs de l'hôpital de Nepean, le Nepean Blue Mountains Local Health District (NBMLHD) visant à commercialiser un test biomarqueur de l'expression génique de l'hôte de la maladie respiratoire virale. L'expression du biomarqueur breveté, IFI27, découvert par les docteurs Anthony Maclean et Benjamin Tang du NBMLHD et leurs collègues, est fortement corrélée à la progression de la grippe 1 et aux patients COVID-19 2. Le positionnement du test commercial aidera les cliniciens à prendre des décisions difficiles de triage ou de gestion des patients, en soutenant la stratification du risque pour les patients présentant une maladie respiratoire virale, y compris la COVID-19.

« Les biomarqueurs de l'hôte sont des indicateurs importants de la réaction d'un patient à une infection », a déclaré le professeur Maclean, de l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Nepean. « Les marqueurs liés à des réponses immunitaires virales spécifiques, tels que l'IFI27, un gène stimulant de l'interféron, sont particulièrement riches en informations. Une fois activés, ils donnent l'ordre à toutes les autres cellules immunitaires de venir combattre le virus. Il a été démontré que les niveaux de ce marqueur spécifique, mesurés dans le sang, sont directement corrélés à la progression des maladies respiratoires virales ».

Le test biomarqueur SpeeDx utilise une nouvelle technologie brevetée InSigniaTM qui améliore la mesure de l'expression des gènes et qui est conçu pour fonctionner avec un matériel de laboratoire standard, permettant ainsi un développement accéléré et une adoption rapide en milieu hospitalier à forte et faible admission.

« La mise à disposition d'un test de diagnostic simple capable de différencier de manière précise les causes virales et bactériennes des maladies pulmonaires, grâce à un biomarqueur unique de l'hôte, changerait la donne pour la prise en charge des patients », a déclaré le Dr Charles Cartwright, vice-président des affaires scientifiques chez SpeeDx. « Associé à un test de détection des agents pathogènes et à d'autres indicateurs de la maladie, ce test peut non seulement stratifier les patients en fonction du risque d'évolution néfaste de la maladie, mais les changements de niveau du biomarqueur dans le temps peuvent également indiquer des diagnostics plus précis et orienter les décisions de prise en charge des patients ».

À propos de SpeeDx

Fondée en 2009, SpeeDx est une société privée basée en Australie avec des filiales à Austin et à Londres et des distributeurs dans toute l'Europe. SpeeDx est spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire dépassant la simple détection et qui offrent des informations complètes permettant une meilleure prise en charge des patients. La technologie innovante de réaction en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (qPCR) a généré des stratégies de détection multiplex et d'amorçage de premier plan. Les portefeuilles de produits se concentrent sur les diagnostics multiplex pour les infections sexuellement transmissibles (IST), les marqueurs de résistance aux antibiotiques et les maladies respiratoires. Pour plus d'informations sur SpeeDx, veuillez consulter le site https://plexpcr.com

À propos du Nepean Blue Mountains Local Health District

Le Nepean Blue Mountains Local Health District esten bonne place pour bénéficier de plus de 100 ans de soins continus apportés à la communauté, de recherche et d'innovation. L'unité de soins intensifs de l'hôpital de Nepean fait partie des 5 700 employés du NBMLHD. Être en première ligne en matière de santé signifie que le NBMLHD reste axé sur des solutions pratiques ayant le plus fort impact sur la santé, sur le bien-être des patients et de leurs familles.

