A Farfetch, az Alibaba Csoport és a Richemont globális partnerségi megállapodást kötöttek a luxusipar digitalizálásának felgyorsítása céljából

LONDON--(BUSINESS WIRE)--A Farfetch (NYSE:FTCH), az Alibaba Group (Alibaba Csoport) (NYSE:BABA és HKSE:9988) és a Richemont (SWX:CFR) ma bejelentette, hogy globális stratégiai partnerségi megállapodásra léptek annak érdekében, hogy a luxusmárkáknak nagyobb hozzáférést biztosítsanak a kínai piachoz és felgyorsítsák a globális luxusipar digitalizációját. A digitális és a fizikai piacok zökkenőmentes integrálása révén, a szerződő felek szakértelmére és kiterjedt működési területére támaszkodva a partnerek segítséget nyújtanak abban, hogy a kiskereskedelmi luxuscikkek eljussanak a fogyasztók következő generációjához.

A Farfetch megjelenik az Alibaba luxusmárkák cikkeit kínáló kínai platformjain

A Farfetch luxuscikkek értékesítésére szolgáló csatornákat indít el az AlibabaTmall Luxury Pavilion és Luxury Soho elnevezésű platformjain, melyek Kína legfontosabb luxuscikk- és luxuscikk outlet kereskedési platformjai a Tmall piactéren, illetve az Alibaba Tmall Global nevet viselő, határokon átívelő piacterén. Az új csatornák elérhetővé teszik a Farfetch globális luxuscikkplatformját az Alibaba 757 millió vásárlója számára, több márka forgalmazására szolgáló megoldást kínálva a luxusmárkák számára a Farfetch-csel való integráció révén. Ily módon a luxusmárkáknak egyedülálló lehetősége nyílik márkaismertségük növelésére, miközben jelentős mértékben bővíthetik megcélozható luxuscikk-fogyasztóik táborát a Farfetch globális piacterén való jelenlétük eredményeként. A luxuscikkek fogyasztói számára ugyanakkor lehetővé válik, hogy több forrásból szerezzék be kedvenc márkáikat: akár a Farfetch integrációja révén megnyílt csatornákon, akár a már most is igen sikeres NET-A-PORTER integráció kínálta csatornán keresztül a Tmall Luxury Pavilion platformon.

Stratégiai befektetések a Farfetch-be és a Farfetch China-ba

A globális együttműködési megállapodás alapján az Alibaba és a Richemont 300-300 millió USA dollárt (azaz együttesen 600 millió USA dollárt) fektetnek be a Farfetch Limited által magánbefektetők számára zártkörűen kibocsátott, átváltható kötvényekbe. Az Alibaba és a Richemont ugyanakkor további 250-250 millió USA dollárt (azaz együttesen 500 millió USA dollárt) fektetnek be a Farfetch China-ba, összesen 25%-os tulajdonrészt szerezve az új vegyesvállalatban, amely a Farfetch által a kínai régióban végzett piaci tranzakciókat fogja bonyolítani. Ezen felül az Alibaba és a Richemont opciót kapnak egy további, összesen 24%-os tulajdonrész megszerzésére a Farfetch China-ban a vegyesvállalat létrehozásától számított harmadik év leteltekor. Továbbá az Alibaba és a Richemont aktívan igyekeznek feltárni a Farfetch-csel való szoros együttműködést biztosító egyéb lehetőségeket a luxusmárkáknak való szolgáltatások biztosítása érdekében. Az Alibaba és a Richemont által a Farfetch China-ba való befektetésre és a vegyesvállalat létrehozására várhatóan a 2021-es év első felében kerül sor az ügyletzárási feltételek teljesülésének függvényében.

Az Artemis egy külön megállapodásban szintén vállalta, hogy 50 millió USA dollárral növeli a Farfetchben való tulajdonrészét a Farfetch A osztályú törzsrészvényeinek megvásárlása révén.

A globális luxusipar digitalizálásának felgyorsítása

A Luxury New Retail (a továbbiakban „LNR”) egy nagyívű kezdeményezés, amely a Farfetch és az Alibaba csúcsminőséget képviselő omnichannel kiskereskedelmi technológiáinak kiaknázásával kívánja kielégíteni a luxuscikkeket forgalmazó vállalatok igényeit, ideértve a Farfetch által kínált vállalati megoldások teljes körét. Ezek a megoldások (ideértve a teljesen összekapcsolt e-kereskedelmi weboldalakat és alkalmazásokat, omnichannel kiskereskedelmi technológiákat és a Farfetch és a Tmall Luxury Pavilion piacterekhez egyetlen integráció révén való hozzáférést) alkalmasak a luxusmárkák mind monomárkás, mind multimárkás forgalmazási stratégiáinak kiszolgálására.

A Farfetch és az Alibaba létrehoztak egy irányító csoportot is az LNR kezdeményezés megvalósítása érdekében, mely vezető szerepet hivatott betölteni a globális luxusipar digitalizálásában. A Richemont elnöke, Johann Rupert, és az Artemis elnöke, François-Henri Pinault csatlakozik a Farfetch és az Alibaba képviselőihez az LNR irányító csoport alapító tagjaként, és a csoport szolgálatába állítják (együttesen több évtizedet felölelő) iparági vezetői és szakmai tudásukat.

José Neves, a Farfetch alapítója, elnöke és vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Ez a bejelentés jelentős előrelépés azon küldetésünk teljesítése szempontjából, hogy összekapcsoljuk a luxusdivat-ágazat kurátorait, alkotóművészeit és fogyasztóit. Az Alibaba Csoport, a Richemont és az Artemis összesen 1,15 milliárd USA dollár értékű befektetése a Farfetch-be ékes bizonyítéka globális luxuságazati platformként betöltött szerepünk erejének.

Az Alibaba Csoporttal és a Richemont-nal együtt elindított új kezdeményezések új feladattal bővítik ki a Farfetch stratégiáját, nevezetesen a luxuságazat digitális átalakításának előrevitelével, mely átalakulást a COVID-19-világjárvány nyomán felmerülő kihívások rendkívüli mértékben felgyorsították. A Luxury New Retail kezdeményezés keretében azt kívánjuk feltárni, hogyan segíthetünk az iparág egészének az előrelépésben és a COVID-19-járványt követő időszakban a fellendülés elérésében.”

Daniel Csang, az Alibaba Csoport elnök-vezérigazgatója szerint: „Ez a szerződő felek tevékenységeit tökéletesen kiegészítő együttműködés a világ vezető luxuscikk-kiskereskedelmi és technológiai platformjai közé tartozó piactereket egyesít, és mérföldkőnek számít az Alibaba azon stratégiájának megvalósításában, hogy kielégítse a luxuscikkek iránt Kínában igen gyorsan növekvő igényeket. A kínai luxuscikkpiacot – amely a várakozások szerint a globális luxuscikk-értékesítések felét fogja adni 2025-re – az úgynevezett „digitális generációba” tartozó több száz millió fiatal alkotja. A Farfetch-csel való együttműködés és a Richemont-nal való meglévő kapcsolatunk elmélyítése révén felgyorsítjuk a globális luxuscikk-kiskereskedelmi piac digitalizációját és alapjaiban változtatjuk meg a luxuscikk-vásárlási élményt a fogyasztók számára.”

Johann Rupert, a Richemont elnöke elmondta: „Az Alibabával létrehozott vegyesvállalatunk sikereire építő mostani fejlemények a Luxury New Retail kezdeményezés megvalósítása terén újabb érdemi előrelépést képviselnek. Ez a kezdeményezés rendkívül hatékonyan aknázza ki az egyes felek egymást kiegészítő erősségeit – nevezetesen cégünk divízióinak luxuscikk-kiskereskedelmi szakértelmét és a YOOX NET-A-PORTER keretében megvalósuló szoros márkaegyüttműködéseket, a magas színvonalú online tartalmak összeállítása terén birtokolt szaktudást és a kiemelkedő ügyfélszolgálatot – és így segítségünkre lesz abban, hogy zökkenőmentes omnichannel vásárlási élményt biztosíthassunk kifinomult, magas szintű igényekkel bíró ügyfélkörünknek.

Az együttműködés erősebb tesz. Nagy örömömre szolgáI, hogy együtt dolgozhatom Daniellel, Joséval és François-Henrivel közös elképzelésünk megvalósításában: a luxuscikk-kereskedelmi ágazat új normáinak megalkotásában.”

François-Henri Pinault, az Artemis elnöke kijelentette: „A luxuscikkek e-kereskedelmének növekedési lehetőségei még soha nem voltak ennyire biztatók, és napról napra nyilvánvalóbbá válik, hogy Kína egyre fontosabb szerepet tölt be a luxusiparban. José Neves „jövőbelátásának” köszönhetően a Farfetch az utóbbi években fontos szerepet játszott a luxuscikkvásárlók számára kínált omnichannel vásárlási élmény javításában. Az Artemis befektetése igazolja a Farfetch sikeres jövőjébe vetett hitünket, és jómagam személy szerint alig várom, hogy ezzel az elképzelésekben gazdag és nagy szakértelemmel rendelkező csoporttal együttműködve feltérképezhessem a luxuscikk-kereskedelem jövőjét.”

Az ügylet során a Farfetch vezető pénzügyi tanácsadója a Goldman Sachs International, pénzügyi tanácsadója pedig az Allen & Company LLC volt.

A FARFETCH 600 MILLIÓ USA DOLLÁR ÉRTÉKBEN BOCSÁT KI 2030-BAN LEJÁRÓ, 0%-OS KAMATOZÁSÚ, ÁTVÁLTHATÓ, ELSŐBBSÉGI KÖTVÉNYEKET

A fenti stratégiai kezdeményezésekkel kapcsolatosan az Alibaba Csoport és a Richemont vállalta, hogy egyenként 300 millió USA dollár értékben vásárol a Farfetch Limited (a továbbiakban a „Vállalat”) által összesen 600 millió USA dollár értékben kibocsátandó, 0%-os kamatozású, átváltható, 2030-ban lejáró, elsőbbségi kötvényeket (a továbbiakban „Kötvények”). A Vállalathoz ennek eredményeként befolyó addicionális tőkét a Farfetch azon hosszú távú stratégiája megvalósításának finanszírozására fordítja, hogy létrehozzon a luxusdivat-ágazat számára egy globális technológiai platformot és támogassa a Vállalat növekedési terveinek elérését célzó folyamatos erőfeszítéseket, illetve megvalósítsa a nyereséges működést. A Kötvények értékesítése az Alibaba Csoport és a Richemont számára várhatóan 2020. november 17-én vagy egy ahhoz közeli időpontban valósul meg a szokásos ügyletzárási feltételek teljesülésének függvényében.

A fenti befektetéssel egy időben az Alibaba Csoport egy igazgatót nevez ki a Farfetch igazgatótanácsába.

A Kötvények 2030. november 15-én járnak le, kivéve, ha a rájuk vonatkozó feltételeknek megfelelően ezt megelőzően átváltásra, visszafizetésre vagy visszavásárlásra kerülnek. A Kötvények nem kamatoznak, és a Kötvények tőkeösszege nem növekszik. A Kötvények tulajdonosa jogosult átváltani Kötvényeit a lejárati dátumot megelőző második beütemezett kereskedési nap üzletzárása előtti bármely időpontban körülbelül 32,29 USA dolláros kezdő átváltási áron, amely 22%-os felárat képvisel a 2020. október 30-án végződő harminc (30) (egymást követő) napra kiterjedő kereskedési időszak alapján kiszámított, forgalommal súlyozott átlagárhoz képest. Az átváltáskor a Kötvényeket a Vállalat A osztályú törzsrészvényeivel fizeti meg (azzal a feltétellel, hogy a Vállalat bizonyos körülmények közt jogosult tetszése szerint a Kötvényeket A osztályú törzsrészvényeivel, készpénzben vagy e kettő kombinálásával kifizetni). Bizonyos „alapvető változásnak” minősülő események (ahogyan az a Kötvényekre vonatkozó szerződésben meghatározásra került) bekövetkezése esetén a Kötvények tulajdonosai jogosultak a megkövetelni a Vállalattól összes Kötvényük vagy Kötvényeik egy részének készpénz ellenében való visszavásárlását a Kötvények tőkeösszege 100%-ával egyenlő, a Kötvények lejárati dátumáig (ideértve a lejárati napot is) felhalmozódott és kifizetetlen bárminemű különleges kamat (amennyiben van ilyen) összegével megnövelt visszavásárlási áron. A Vállalat bizonyos feltételek bekövetkezése esetén növeli a részvény/kötvény átváltási arányt azoknak a Kötvénytulajdonosoknak az esetében, akik egy alapvető változás következtében váltják át Kötvényeiket.

Az Alibaba Csoport és a Richemont jogosult megkövetelni a Vállalattól a birtokukban lévő Kötvények összességének vagy egy részének 2026. június 30-án való visszavásárlását a visszavásárlandó Kötvények tőkeösszege 100%-ával egyenlő, a visszavásárlási időpontig (melybe a visszavásárlás napja már nem tartozik bele) felhalmozódott és ki nem fizetett különleges kamat (amennyiben van ilyen) összegével megnövelt áron.

A Vállalat 2023. november 15-e előtt nem tudja visszavásárolni a Kötvényeket, kivéve, ha bizonyos adózási jogszabályok megváltoznak. 2023. november 15-én vagy azt követően a Vállalat visszavásárolhatja készpénz ellenében az összes érintett Kötvényt vagy azok egy részét, amennyiben A osztályú törzsrészvényeinek utolsó publikált eladási ára legalább 130%-a (vagy 200%-a, ha az adott időpontban az érintett Kötvények egy jelentős része az Alibaba Csoport vagy a Richemont tulajdonában van) az akkor egy, azon a kereskedési napon végződő (beleértve az adott kereskedési napot is) bármely 30 egymást követő napos kereskedési időszaknak (az időszak utolsó kereskedési napját is beleértve) legalább 20 (egymást követő vagy nem egymást követő) kereskedési napján át érvényes átváltási árának, amely kereskedési nap közvetlenül megelőzi azt a napot, amelyen a Vállalat értesítést ad a visszavásárlásról, a visszavásárlandó Kötvények tőkeösszege 100%-val egyenlő, a visszavásárlási időpontig (melybe a visszavásárlás napja már nem tartozik bele) felhalmozódott és ki nem fizetett különleges kamat (amennyiben van ilyen) összegével megnövelt áron.

A kibocsátott Kötvények a Vállalat fedezetlen, elsőbbségi kötelezettségének számítanak, és a visszafizetés szempontjából elsőbbséget élveznek a Vállalat bármely olyan fedezetlen adósságával szemben, amely a visszafizetés tekintetében kifejezetten a Kötvények mögé van sorolva; és a visszafizetés szempontjából egyenrangúak a Vállalat bármely, a fentiek szerint nem hátrasorolt egyéb fedezetlen kötelezettségével; illetve a visszafizetés szempontjából a Vállalat bármely fedezett kötelezettségének visszafizetése után visszafizetendők a fedezett kötelezettséget fedező eszközök értékének összegéig; és szerződés alapján a Vállalat 2025-ben lejáró, 5,00%-os kamatozású, átváltható, elsőbbségi Kötvényeinek visszafizetése után fizetendők vissza; szerkezeti szempontból pedig a Vállalat leányvállalatainak bármely adóssága és egyéb kötelezettsége (ideértve a kereskedelmi kötelezettségeket is) mögé soroltak.

AZ ARTEMIS BEFEKTETÉSÉRŐL KIADOTT KÖZLEMÉNY

A fenti stratégiai kezdeményezésekkel párhuzamosan az Artemis vállalta, hogy megvásárol a Farfetch által összesen körülbelül 50 millió USA dollár értékben kibocsátandó 1 889 338 darab A osztályú törzsrészvényt. Az A osztályú törzsrészvények Artemis-nek való értékesítése várhatóan 2020. november 17-én vagy egy ahhoz közeli időpontban valósul meg a szokásos ügyletzárási feltételek teljesülésének függvényében.

