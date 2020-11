NEW YORK, SAN FRANCISCO, LONDRA, COLONIA, Germania, e PALM BEACH, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners LP (EIP), la piattaforma globale di private equity che guida e promuove la transizione verso un ecosistema dell'energia più pulito, resiliente e inclusivo, si impegna ulteriormente nella lotta ai cambiamenti climatici e nelle pratiche ottimali per l'integrazione ESG nel segmento del private equity con l'adesione al consorzio Initiative Climat International (iCI).

L'iniziativa è formata da 52 degli attori del private equity maggiormente orientati al futuro, come Harbourvest, Idinvest Partners, Caisse des Dépots, HG Capital e Permira. Associandosi all'iCI, EIP entra a far parte di una comunità globale di investitori che, come strategia di investimento, condivide la missione comune di ridurre le emissioni di carbonio e di generare un impatto positivo sull'ambiente, parallelamente ai rendimenti di mercato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.