Farfetch, Alibaba Group y Richemont forman una asociación mundial para acelerar la digitalización de la industria de los productos de lujo

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Farfetch (NYSE:FTCH), Alibaba Group (NYSE:BABA y HKSE:9988) y Richemont (SWX:CFR) anunciaron hoy una asociación estratégica mundial para proporcionar a las marcas de lujo un mejor acceso al mercado chino, así como para acelerar la digitalización de la industria mundial de lujo. Gracias al aprovechamiento de la experiencia y el amplio alcance de cada empresa, la asociación llevará la venta al por menor de productos de lujo a la próxima generación mediante la integración perfecta de los ámbitos digital y físico.

Farfetch se lanzará en las plataformas de productos de lujo de Alibaba en China

Farfetch lanzará canales de compras de productos de lujo en las plataformas de Alibaba, Tmall Luxury Pavilion y Luxury Soho, el principal destino de productos de lujo y de tiendas de productos de lujo de China dentro del mercado Tmall, así como el mercado transfronterizo de Alibaba, Tmall Global. Los nuevos canales amplían el alcance de la plataforma global de productos de lujo de Farfetch a los 757 millones de consumidores de Alibaba, ofreciendo a las marcas de lujo una solución multimarca a través de una única integración con Farfetch. Esto proporcionará a las marcas de lujo una oportunidad única para elevar su conciencia de marca, mientras que también expande significativamente su mercado de consumidores de productos de lujo a través de su participación en el mercado global de Farfetch. Para los consumidores de productos de lujo, esto proporciona varias maneras de comprar sus marcas favoritas, ya sea a través de la integración de Farfetch, o a través de la ya muy exitosa integración NET-A-PORTER en Tmall Luxury Pavilion.

Inversiones estratégicas en Farfetch y Farfetch China

Como parte de la asociación mundial, Alibaba y Richemont invertirán $600 millones ($300 millones cada uno) en obligaciones convertibles privadas emitidas por Farfetch Limited. Alibaba y Richemont también invertirán $500 millones ($250 millones cada uno) en Farfetch China, tomando una participación combinada del 25% en una nueva empresa conjunta que incluirá las operaciones de mercado de Farfetch en la región de China. Además, Alibaba y Richemont tienen una opción de compra de otro 24% combinado de Farfetch China después del tercer año de la conformación de la empresa conjunta. Alibaba y Richemont también explorarán oportunidades adicionales para trabajar de cerca con Farfetch para brindar servicios a las marcas de productos de lujo. Se espera que las inversiones de Alibaba y Richemont en Farfetch China y el establecimiento de la empresa conjunta se completen durante el primer semestre del año calendario 2021, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre.

Por otra parte, Artemis también acordó aumentar su actual inversión en Farfetch con una compra de $50 millones en acciones ordinarias de clase A de Farfetch.

Acelerar la digitalización de la industria mundial del lujo

Luxury New Retail (“LNR”) es una iniciativa visionaria que aprovechará las tecnologías de vanguardia de Farfetch y Alibaba para el comercio minorista omnicanal para atender las necesidades de las empresas de productos de lujo, incluida una serie completa de soluciones empresariales impulsadas por Farfetch. Estas soluciones servirán tanto para estrategias de distribución monomarca como multimarca para marcas de productos de lujo, incluidos los sitios web y aplicaciones de comercio electrónico totalmente conectados, tecnología de venta al por menor omnicanal, y acceso a los mercados de Farfetch y Tmall Luxury Pavilion a través de una única integración.

Farfetch y Alibaba también conformaron un grupo directivo para seguir mejorando la iniciativa de LNR, que tiene por objeto liderar la digitalización de la industria mundial de la venta al por menor de productos de lujo. El presidente de Richemont, Johann Rupert, y el presidente de Artemis, François-Henri Pinault, se sumarán a Farfetch y Alibaba en el grupo directivo de LNR como miembros fundadores, aportando sus décadas combinadas de liderazgo y experiencia en la industria.

José Neves, fundador, presidente y CEO de Farfetch afirmó: “ Este anuncio es un paso importante en nuestra misión de conectar a los curadores, creadores y consumidores de la industria de la moda de lujo. La inversión de $1.150 millones en Farfetch por parte de Alibaba Group, Richemont y Artemis es una fuerte validación de nuestra posición como plataforma mundial de productos de lujo.

Las nuevas iniciativas con Alibaba Group y Richemont amplían la estrategia de Farfetch para impulsar la transformación digital que se está produciendo en toda la industria de los productos de lujo, que se ha visto acelerada por los desafíos sin precedentes que se derivan de la pandemia de la COVID-19. La iniciativa Luxury New Retail explorará las formas en que podemos ayudar a la industria en general a avanzar y prosperar en el mundo posCOVID”.

Daniel Zhang, presidente y CEO de Alibaba Group, afirmó: “ Esta asociación altamente complementaria reúne algunas de las plataformas tecnológicas y de venta al por menor de productos de lujo líderes en el mundo, lo que representa otro hito en la estrategia de Alibaba para satisfacer la creciente demanda de productos de lujo en China. El mercado chino del lujo, que se espera que represente la mitad de las ventas mundiales de productos de lujo para 2025, está formado por cientos de millones de jóvenes consumidores nativos de la tecnología digital. Al asociarnos con Farfetch y ampliar nuestra relación actual con Richemont, aceleraremos la digitalización de la industria mundial de la venta al por menor de productos de lujo y transformaremos la experiencia de compra de productos de lujo para los consumidores”.

Johann Rupert, presidente de Richemont, afirmó: “ A partir de nuestra exitosa empresa conjunta con Alibaba, estos desarrollos representan una aceleración significativa de nuestro viaje hacia la nueva distribución de productos de lujo”. Esta iniciativa reúne una potente combinación de puntos fuertes muy complementarios, en particular con la experiencia en la venta al por menor de productos de lujo de nuestra Maisons y las profundas asociaciones de marca de YOOX NET-A-PORTER, la conservación de expertos y una atención al cliente excepcional, que nos ayudará a ofrecer una experiencia omnicanal sin fisuras a nuestra exigente clientela.

Las asociaciones te hacen más fuerte. Estoy encantado de asociarme con Daniel, José y François-Henri para hacer realidad nuestra visión compartida, estableciendo nuevos estándares para el futuro de los productos de lujo”.

François-Henri Pinault, presidente de Artemis, expresó: “ El potencial de crecimiento del comercio electrónico de productos de lujo nunca fue tan prometedor, y la importancia de China para la industria de los productos de lujo es cada vez más evidente. Gracias a la visión de José Neves, Farfetch desempeñó un papel importante en la mejora de la experiencia del omnicanal para los clientes de lujo en los últimos años. La inversión de Artemis demuestra nuestra creencia en el futuro de Farfetch y yo personalmente estoy deseando explorar el futuro de la venta al por menor de productos de lujo con este grupo de visionarios y expertos”.

Goldman Sachs International actuó como asesor financiero principal y Allen & Company LLC actuó como asesor financiero de Farfetch.

LA EMISIÓN DE FARFETCH DE $600 MILLONES EN BONOS SÉNIOR CONVERTIBLES AL 0% CON VENCIMIENTO EN 2030

Junto con los acontecimientos estratégicos mencionados, Alibaba Group y Richemont han acordado cada uno comprar $300 millones de las obligaciones principales convertibles al 0% con vencimiento en 2030 (los “Bonos”) emitidas por Farfetch Limited (la “Empresa”) por un total de $600 millones de ingresos brutos. El capital adicional respaldará la estrategia a largo plazo de Farfetch de ofrecer una plataforma tecnológica global para la industria de la moda de lujo y facilitará el enfoque continuo de la Empresa en la ejecución de sus planes de crecimiento y el impulso hacia la rentabilidad operacional. Se espera que la venta de los Bonos a Alibaba Group y a Richemont se realice el 17 de noviembre de 2020, o alrededor de esa fecha, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Conjuntamente con su inversión, Alibaba Group nombrará un director para la Junta de Farfetch.

Los Bonos vencerán el 15 de noviembre de 2030 a menos que se conviertan, rediman o vuelvan a comprar de acuerdo con sus términos. Los Bonos no devengarán intereses regulares y el monto principal de los Bonos no se incrementará. En cualquier momento antes del cierre de las operaciones del segundo día de operaciones programado inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento, un tenedor podrá convertir los Bonos a su elección a un precio de conversión inicial de aproximadamente $32,29, lo que refleja una prima del 22% al precio promedio ponderado por volumen durante el período de treinta (30) días de operaciones que finaliza el 30 de octubre de 2020. Al momento de la conversión, los Bonos se liquidarán en acciones ordinarias Clase A de la Empresa (con el derecho de la Empresa, en determinadas circunstancias, de liquidar los Bonos en sus acciones ordinarias Clase A, en efectivo o en una combinación de las mismas, a elección de la Empresa). Si acontecen ciertos eventos que constituyen un “cambio fundamental” (tal como se define en el contrato que rige los términos de los Bonos), los tenedores de los Bonos tendrán el derecho de requerir a la Empresa la recompra de todos o algunos de sus Bonos en efectivo a un precio de recompra igual al 100% de su monto principal, más todos los intereses especiales acumulados y no pagados, si los hubiera, hasta, e incluida, la fecha de vencimiento. La Empresa, bajo ciertas circunstancias, aumentará la tasa de conversión para los titulares que conviertan los Bonos en relación con un cambio fundamental.

Alibaba Group y Richemont podrán exigir a la Empresa que recompre la totalidad o parte de sus respectivos Bonos el 30 de junio de 2026 a un precio de recompra igual al 100% del importe principal de los Bonos a recomprar, más los intereses especiales devengados y no pagados, si los hubiera, hasta, pero excluyendo, dicha fecha de recompra.

La Empresa no podrá rescatar los Bonos antes del 15 de noviembre de 2023, excepto en caso de que se produzcan determinados cambios en las leyes fiscales. A partir del 15 de noviembre de 2023, la Empresa podrá rescatar, en efectivo, la totalidad o parte de los Bonos correspondientes si el último precio de venta comunicado de sus acciones ordinarias Clase A ha sido al menos el 130% (o el 200%, si una parte sustancial de los Bonos correspondientes son propiedad en ese momento de Alibaba Group o de Richemont) del precio de conversión vigente en ese momento durante al menos 20 días hábiles (sean o no consecutivos) durante cualquier período de 30 días hábiles consecutivos (incluido el último día hábil de dicho período) que finalice, e incluido, el día de negociación inmediatamente anterior a la fecha en que la Empresa notifica el rescate, a un precio de rescate igual al 100% del importe principal de los Bonos a rescatar, más los intereses especiales acumulados y no pagados, si los hubiera, hasta la fecha de rescate, pero excluyendo la misma.

Cuando se emitan, los Bonos serán las obligaciones no garantizadas principales de la Empresa y tendrán prioridad en el derecho de pago respecto a cualquiera de las deudas no garantizadas de la Empresa que estén expresamente subordinadas en el derecho de pago a los Bonos; igualdad en el derecho de pago respecto a cualquiera de las deudas no garantizadas de la Empresa que no estén subordinadas; efectivamente inferior en el derecho de pago respecto a cualquiera de las deudas garantizadas de la Empresa en la medida del valor de los activos que garantizan dichas deudas; subordinación contractual a los 5,00% de los Bonos preferenciales convertibles con vencimiento en 2025; y estructuralmente subordinados a cualquier deuda y otros pasivos (incluidas las deudas comerciales) de las subsidiarias de la Empresa.

DIVULGACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ARTEMIS

Juntamente con los acontecimientos estratégicos mencionados, Artemis ha convenido en comprar 1.889.338 acciones ordinarias de clase A emitidas por Farfetch por un total de ingresos brutos de aproximadamente $50 millones. Se espera que la emisión de acciones a Artemis se liquide el 17 de noviembre de 2020 o alrededor de esa fecha, con sujeción a las condiciones de cierre habituales.

