SpeeDx faz parceria com Nepean Hospital para comercializar ensaio de biomarcador de hospedeiro de vírus respiratório

SpeeDx newly patented InSignia technology simplifies the measurement of gene expression and will underpin the creation of a simple, standardized biomarker test to support management of patients with respiratory viral illness. (Photo: Business Wire)

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--A SpeeDx Pty. Ltd., desenvolvedora de soluções inovadoras de diagnóstico molecular, fez parceria com pesquisadores do Nepean Blue Mountains Local Health District (NBMLHD) Hospital Nepean em um contrato exclusivo para comercializar um teste de biomarcador de expressão de gene hospedeiro para doenças respiratórias virais. A expressão do biomarcador patenteado, IFI27, conforme descoberto pelos drs. Anthony Maclean da NBMLHD, Benjamin Tang e colegas, está fortemente correlacionada com a progressão da doença em pacientes de Influenza 1 e COVID-19 2. O ensaio comercial será posicionado para apoiar os médicos que enfrentam difíceis decisões de triagem ou tratamento do paciente, apoiando a estratificação baseada no risco de pacientes com doença viral respiratória, incluindo COVID-19.

"Os biomarcadores do hospedeiro são indicadores importantes da resposta do paciente a uma infecção", afirma o professor Maclean, da Unidade de terapia intensiva do Hospital Nepean. "Marcadores ligados a respostas imunológicas específicas para vírus, como o IFI27 (um gene estimulador de interferon) são particularmente informativos. Quando eles são ativados, ele diz a todas as outras células do sistema imunológico para virem lutar contra o vírus. Os níveis deste marcador específico, medidos no sangue, mostraram estar diretamente relacionados à progressão da doença viral respiratória".

O teste de biomarcador SpeeDx utiliza a tecnologia recentemente patenteada In SigniaTM que aprimora a medição da expressão gênica e é projetado para ser executado em equipamentos de laboratório padrão, permitindo o desenvolvimento acelerado e a adoção rápida em ambientes hospitalares de alto e baixo rendimento.

"A disponibilidade de um teste de diagnóstico simples que pode diferenciar com precisão as causas virais das bacterianas da doença pulmonar, usando um biomarcador de hospedeiro de um único gene, transformaria o tratamento do paciente", afirma o dr. Charles Cartwright, vice-presidente de Assuntos Científicos da SpeeDx. "Juntamente com um ensaio de detecção de patógenos e outros indicadores de doenças, este teste pode não apenas estratificar os pacientes com base no risco de progressão adversa da doença, mas as mudanças no nível de biomarcador ao longo do tempo podem informar prognósticos mais precisos e orientar as decisões de manejo do paciente em curso".

Sobre a SpeeDx

Fundada em 2009, a SpeeDx é uma empresa privada com sede na Austrália, com escritórios subsidiários em Austin e Londres, e distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão além da simples detecção para oferecer informações abrangentes para um melhor gerenciamento do paciente. A tecnologia inovadora de reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) conduziu a detecção multiplex e estratégias de priming líderes de mercado. Os portfólios de produtos se concentram em diagnósticos multiplex para infecções sexualmente transmissíveis (IST), marcadores de resistência a antibióticos e doenças respiratórias. Para obter mais informações sobre SpeeDx, consulte: https://plexpcr.com

Sobre o Distrito Sanitário Local de Nepean Blue Mountains

O Distrito Sanitário Local de Nepean Blue Mountains está bem posicionado para contar com mais de 100 anos de cuidado contínuo com a comunidade, conduzindo pesquisas e oferecendo inovação. A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Nepean faz parte da equipe de 5.700 funcionários do NBMLHD. Estar na linha de frente da saúde significa que o NBMLHD se concentra em soluções práticas que proporcionam o máximo impacto na saúde e no bem-estar dos pacientes e de suas famílias.

