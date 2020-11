Partnerství Farfetch, Alibaba Group a Richemont

LONDÝN--(BUSINESS WIRE)--Společnosti Farfetch (burzovní index NYSE: FTCH), Alibaba Group (burzovní index NYSE: BABA a burzovní index HKSE: 9988) a Richemont (burzovní index SWX: CFR) dnes ohlásily uzavření globálního strategického partnerství s cílem poskytnout luxusním značkám lepší přístup na čínský trh a urychlit digitalizaci globálního luxusního průmyslu. Díky využití příslušných odborných znalostí a širokého dosahu jednotlivých společností přinese toto partnerství prostřednictvím hladké integrace digitální a fyzické sféry luxusní maloobchod příští generaci.

Společnost Farfetch uvede svou značku na luxusních platformách Alibaba v Číně

Farfetch otevře luxusní nákupní kanály na platformách Alibaba, Tmall Luxury Pavilion a Luxury Soho, přední čínské luxusní destinaci, a na luxusním trhu společnosti Tmall, stejně jako na přeshraničním trhu Tmall Global společnosti Alibaba. Nové kanály rozšiřují dosah globální luxusní platformy Farfetch na 757 milionů spotřebitelů značky Alibaba a nabízejí luxusním značkám řešení pro více značek prostřednictvím jediné integrace se společností Farfetch. Tím se luxusním etiketám poskytne jedinečná příležitost zvýšit povědomí o jejich značce a současně se významně rozšíří jejich oslovitelný trh spotřebitelů luxusního zboží prostřednictvím jejich účasti na globálním trhu společnosti Farfetch. Luxusním zákazníkům to poskytne několik způsobů, jak nakupovat své oblíbené značky, a to buď prostřednictvím integrace Farfetch nebo prostřednictvím již velmi úspěšné integrace NET-A-PORTER na platformě Tmall Luxury Pavilion.

Strategické investice ve společnostech Farfetch a Farfetch China

V rámci globálního partnerství investují společnosti Alibaba a Richemont 600 milionů dolarů (každá po 300 milionech dolarů) do soukromých směnitelných dluhopisů vydaných společností Farfetch Limited. Společnosti Alibaba a Richemont dále investují 500 milionů dolarů (každá po 250 milionech dolarů) do společnosti Farfetch China, přičemž získají kombinovaný 25 % podíl v novém společném podniku, který bude zahrnovat provozy společnosti Farfetch na trhu v čínském regionu. Kromě toho mají společnosti Alibaba a Richemont po třetím roce založení společného podniku možnost koupit dalších 24 % společnosti Farfetch China. Společnosti Alibaba a Richemont rovněž prozkoumají další možnosti úzké spolupráce se společností Farfetch při poskytování služeb luxusním značkám. Očekává se, že pokud budou splněny podmínky uzavření, investice společností Alibaba a Richemont do společnosti Farfetch China a založení společného podniku budou dokončeny během první poloviny kalendářního roku 2021.

Společnost Artemis dále samostatně souhlasila se zvýšením své stávající investice do společnosti Farfetch nákupem kmenových akcií třídy A společnosti Farfetch za 50 milionů dolarů.

Zrychlení digitalizace globálního luxusního průmyslu

Luxury New Retail ("LNR") je vizionářská iniciativa, která využije nejmodernější vícekanálové maloobchodní technologie společnosti Farfetch a Alibaba k uspokojení potřeb luxusních podniků, včetně kompletní sady podnikových řešení vyvinutých společností Farfetch. Tato řešení budou sloužit distribučním strategiím luxusních značek, a to pro jednu značku i pro více značek, včetně plně propojených webových stránek a aplikací pro elektronické obchodování, technologie vícekanálového maloobchodu a přístupu na trhy Farfetch a Tmall Luxury Pavilion prostřednictvím jediné integrace.

Společnosti Farfetch a Alibaba také vytvořily řídící skupinu pro další posílení iniciativy LNR, jejímž cílem je vést digitalizaci globálního maloobchodního odvětví luxusu. Předseda představenstva společnosti Richemont, Johann Rupert a předseda představenstva společnosti Artemis, François-Henri Pinault, se připojí ke společnostem Farfetch a Alibaba v řídící skupině LNR jako zakládající členové, čímž poskytnou své desítky let trvající přední postavení v oboru a v odborných znalostech.

José Neves, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Farfetch, řekl: " Toto oznámení je významným krokem v našem poslání spojovat prostředníky, tvůrce a spotřebitele luxusního módního průmyslu. Investice společností Alibaba Group, Richemont a Artemis ve výši 1,15 miliardy dolarů do společnosti Farfetch představuje silné potvrzení naší pozice jako globální platformy pro luxus."

Nové iniciativy se společnostmi Alibaba Group a Richemont rozšiřují strategii společnosti Farfetch na podporu digitální transformace probíhající v luxusním průmyslu, kterou urychlily bezprecedentní výzvy vyplývající z pandemie COVID-19. Iniciativa Luxury New Retail prozkoumá způsoby, jak můžeme pomoci širšímu průmyslu posunout se vpřed a prospívat ve světě po pandemii COVID."

Daniel Zhang, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alibaba Group, řekl: " Toto vysoce komplementární partnerství spojuje dohromady některé z předních světových luxusních maloobchodních a technologických platforem. To představuje další milník ve strategii společnosti Alibaba s cílem uspokojit rychle rostoucí poptávku po luxusních produktech v Číně." Čínský luxusní trh, který by měl do roku 2025 představovat polovinu celosvětového prodeje luxusního zboží, sestává ze stovek milionů mladých digitálně nativních spotřebitelů. Díky partnerství se společností Farfetch a rozšíření našich stávajících vztahů se společností Richemont urychlíme digitalizaci globálního maloobchodu s luxusním zbožím a transformujeme zážitek z luxusního nakupování pro spotřebitele.“

Johann Rupert, předseda představenstva společnosti Richemont, řekl: " V návaznosti na náš úspěšný společný podnik se společností Alibaba představuje tento vývoj další smysluplné zrychlení naší cesty k iniciativě Luxury New Retail. Tato iniciativa spojuje silnou kombinaci vysoce komplementárních silných stránek - zejména s odbornými znalostmi našich domů v oblasti luxusního maloobchodu, s hlubokým partnerstvím s distributorem YOOX NET-A-PORTER, odborným zprostředkovatelem a výjimečnou péčí o zákazníky - což nám pomůže zajistit bezproblémový vícekanálový zážitek pro náročnou klientelu.

Díky partnerství jste silnější. Jsem potěšen, že mohu uzavřít partnerství s Danielem, Josém a François-Henrim, a tak uskutečnit naši společnou vizi a vytvořit nové standardy pro budoucnost obchodu s luxusem."

François-Henri Pinault, předseda představenstva společnosti Artemis, řekl: " Růstový potenciál elektronického obchodování s luxusem nikdy nebylo tak slibné a význam Číny pro luxusní průmysl je každým dnem stále viditelnější. Díky vizi Josého Nevese hrála společnost Farfetch v posledních letech důležitou roli při zlepšování vícekanálového zážitku pro luxusní zákazníky. Investice společnosti Artemis demonstruje naši víru v budoucnost společnosti Farfetch a já se osobně těším na prozkoumávání budoucnosti luxusního maloobchodu s touto skupinou vizionářů a odborníků."

Společnost Goldman Sachs International působila jako hlavní finanční poradce a společnost Allen & Company LLC jako finanční poradce společnosti Farfetch.

EMISE SPOLEČNOSTI FARFETCH VE VÝŠI 600 MILIONŮ DOLARŮ, 0% SMĚNITELNÉ BANKOVNÍ DLUHOPISY SPLATNÉ V ROCE 2030

V souvislosti s výše uvedeným strategickým vývojem se společnosti Alibaba Group a Richemont dohodly nakoupit za 300 milionů dolarů 0% směnitelné bankovní dluhopisy splatné do roku 2030 (dále jen "dluhopisy") vydané společností Farfetch Limited (dále jen "společnost") s celkovým hrubým výnosem 600 milionů dolarů. Dodatečný kapitál podpoří dlouhodobou strategii společnosti Farfetch: poskytovat globální technologickou platformu pro luxusní módní průmysl a usnadnit pokračující zaměření společnosti na realizaci jejích růstových plánů a směřování k provozní ziskovosti. Očekává se, že prodej dluhopisů společnostem Alibaba Group a Richemont bude vypořádán 17. listopadu 2020 nebo přibližně kolem tohoto data za obvyklých podmínek uzavření.

V souvislosti se svou investicí jmenuje společnost Alibaba Group do správní rady společnosti Farfetch jednoho ředitele.

Dluhopisy budou splatné 15. listopadu 2030, pokud nebudou dříve konvertovány, splaceny nebo zpětně odkoupeny v souladu s jejich podmínkami. Dluhopisy nebudou pravidelně úročeny a částka jistiny dluhopisů se nebude zvyšovat. Kdykoli před ukončením obchodování ve druhém plánovaném obchodním dni bezprostředně předcházejícím datu splatnosti může držitel konvertovat dluhopisy podle vlastního uvážení za počáteční cenu konverze přibližně 32,29 dolarů, což odráží 22% prémii k objemově-vážené průměrné ceně během koncového třicetidenního (30 dnů) období obchodního dne končícího 30. října 2020. Po konverzi budou dluhopisy vypořádány v kmenových akciích společnosti třídy A (s právem společnosti za určitých okolností vypořádat ve své třídě kmenových akcií dluhopisy, hotovost nebo jejich kombinaci, dle volby společnosti). Pokud dojde k určitým událostem, které představují „zásadní změnu“ (jak je definována v odrážce upravující podmínky dluhopisů), budou mít držitelé dluhopisů právo požadovat, aby společnost zpětně odkoupila všechny nebo některé jejich dluhopisy za cenu zpětného výkupu rovnající se 100 % částky jejich jistiny plus veškerý naběhlý a nezaplacený zvláštní úrok, pokud existuje, a to k datu splatnosti včetně. Společnost za určitých okolností zvýší konverzní koeficient pro držitele, kteří převádějí dluhopisy v souvislosti se zásadní změnou.

Společnosti Alibaba Group a Richemont mohou požadovat, aby společnost dne 30. června 2026 odkoupila všechny nebo část svých příslušných dluhopisů za cenu zpětného odkupu rovnající se 100% jistině dluhopisů, které mají být odkoupeny, plus naběhlý a nezaplacený zvláštní úrok, pokud nějaký existuje, a to před takovým datem zpětného odkupu.

Společnost nebude moci vyplatit dluhopisy před 15. listopadem 2023, s výjimkou případu konkrétních změn daňových zákonů. Dne 15. listopadu 2023 nebo později může společnost odkoupit za hotovost všechny nebo část příslušných dluhopisů, pokud byla poslední vykázaná prodejní cena kmenových akcií třídy A alespoň 130 % (nebo 200 %, pokud část příslušných dluhopisů drží v té době společnost Alibaba Group nebo Richemont) ceny konverze, která je v platnosti po dobu minimálně 20 obchodních dnů (ať už následujících po sobě nebo ne) během kteréhokoli období 30 po sobě jdoucích obchodních dnů (včetně posledního obchodního dne takového období) končícího obchodním dnem bezprostředně předcházejícím dni, kdy společnost poskytne oznámení o odkupu, včetně tohoto dne, a to za odkupní cenu rovnající se 100% jistině dluhopisů, které mají být splaceny, plus naběhlý a nezaplacený zvláštní úrok, pokud takový existuje, před datem odkoupení.

Při vydání budou dluhopisy představovat prioritní nezajištěné závazky společnosti a budou mít vyšší prioritu s právem na úhradu jakéhokoli nezajištěného zadlužení společnosti, která je výslovně podřízena právu na výplatu dluhopisů; má stejné právo na výplatu jakéhokoli nezajištěného zadlužení společnosti, která není tak podřízená; účinně podřízená s právem výplaty na jakékoli zajištěné zadlužení společnosti v rozsahu hodnoty aktiv zajišťujících takové zadlužení; smluvně podřízená 5,00 % směnitelným bankovním dluhopisům společnosti splatným do roku 2025; a strukturálně podřízená jakémukoli zadlužení a dalším závazkům dceřiných společností společnosti (včetně závazků z obchodních vztahů).

ZVEŘEJNĚNÍ INVESTICE SPOLEČNOSTI ARTEMIS

V souvislosti s výše uvedeným strategickým vývojem se společnost Artemis dohodla na nákupu 1 889 338 kmenových akcií třídy A vydaných společností Farfetch za celkový hrubý výnos přibližně 50 milionů dolarů. Očekává se, že emise akcií společnosti Artemis bude vypořádána 17. listopadu 2020 nebo přibližně kolem tohoto data za obvyklých podmínek uzavření.

Informace o konferenčním hovoru

Společnost Farfetch uspořádala 6. listopadu 2020 v 8:00 Východního času konferenční hovor za účelem projednání výše uvedených transakcí a příležitostí. Posluchači mohou získat přístup k živému konferenčnímu hovoru prostřednictvím zvukového webového vysílání na adrese http://farfetchinvestors.com, kde získají také přístup k doprovodné prezentaci snímků. Po ukončení hovoru bude přehrávání webového vysílání k dispozici na stejné webové stránce po dobu nejméně 30 dnů.

O SPOLEČNOSTI FARFETCH

Farfetch Limited je přední světová platforma pro luxusní módní průmysl. Společnost Farfetch, kterou založil v roce 2007 José Neves milující módu, a která byla uvedena na trh v roce 2008, zahájila svou činnost jako platforma elektronického obchodování s luxusními butiky po celém světě. Dnes obchodní platforma Farfetch spojuje zákazníky ve více než 190 zemích a obchodní položky z více než 50 zemí a přes 1300 nejlepších světových značek, butiků a obchodních domů. To poskytuje skutečně jedinečný zážitek z nakupování a přístup k nejrozsáhlejšímu výběru luxusu na jediné platformě. Mezi další podniky společnosti Farfetch patří platforma Farfetch Platform Solutions, která poskytuje podnikovým klientům služby elektronického obchodování a technologií. Dále Browns a Stadium Goods, které nabízejí spotřebitelům luxusní výrobky a New Guards, platforma pro rozvoj světových módních značek. Společnost Farfetch investuje také do inovací, jako je například její rozšířené maloobchodní řešení Store of the Future, a vyvíjí klíčové technologie, obchodní řešení a služby pro luxusní módní průmysl. Další informace najdete na stránkách www.farfetchinvestors.com.

O SPOLEČNOSTI ALIBABA GROUP

Posláním společnosti Alibaba Group je usnadnit podnikání kdekoli. Společnost si klade za cíl vybudovat obchodní infrastrukturu budoucnosti. Předpokládá, že její zákazníci se budou setkávat, pracovat a žít ve společnosti Alibaba, a že to bude dobrá společnost, která vydrží 102 let.

O SPOLEČNOSTI RICHEMONT

Společnost Richemont vlastní portfolio předních mezinárodních domů uznávaných pro své charakteristické dědictví, řemeslné zpracování a kreativitu. Skupina působí ve čtyřech obchodních oblastech: klenotnictví, jmenovitě Buccellati, Cartier a Van Cleef & Arpels; specializovaná hodinářství, jmenovitě Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis a Vacheron Constantin; online distributoři, jmenovitě YOOX NET-A-PORTER GROUP (NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX, THE OUTNET) a Watchfinder & Co.; a další, především obchodní domy s módou a doplňky, včetně Alaïa, Chloé, dunhill, Montblanc a Peter Millar.

O SPOLEČNOSTI ARTEMIS

Společnost Artemis založil v roce 1992 francouzský podnikatel François Pinault. Artemis je kontrolujícím akcionářem globální luxusní skupiny Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux a Kering Eyewear). Společnost Artemis vlastní také řadu prestižních společností, jako je aukční síň Christie’s, vinice Chateau Latour a expediční plavby Ponant. Jako profesionální akcionář se společnost Artemis zaměřuje na dlouhodobý růst a vytváření hodnot.

