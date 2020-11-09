Farfetch、阿里巴巴集團和歷峰集團結成全球合作夥伴關係，將加速奢侈品產業的數位化

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Farfetch (NYSE:FTCH)、阿里巴巴集團（NYSE:BABA和HKSE:9988）和歷峰集團(Richemont, SWX:CFR)今天宣佈結成全球策略性合作夥伴關係，將為奢侈品品牌提供進入中國市場的更多機會，並加快全球奢侈品產業的數位化。該合作夥伴關係將充分利用各自的專長和廣泛影響力，無縫整合數位和實體領域，將奢侈品零售帶入下一代。

Farfetch將登陸阿里巴巴在中國的奢侈品平臺

Farfetch將登陸阿里巴巴天貓奢侈品平臺Luxury Pavilion 和 Luxury Soho（天貓平臺上中國首屈一指的奢侈品和奢侈品折扣零售通路）以及阿里巴巴跨境電商市場天貓國際(Tmall Global)，以推出奢侈品購物頻道。這些新的通路將使Farfetch的全球奢侈品平臺擴展至阿里巴巴的7.57億消費者，並且透過與Farfetch的單一整合，為奢侈品品牌提供多品牌解決方案。這將為奢侈品品牌提供提升其品牌知名度的獨家機會，同時透過參與Farfetch的全球平臺，顯著擴大其奢侈品消費者的目標市場。而對於奢侈品消費者而言，他們可以透過Farfetch整合通路，或天貓Luxury Pavilion上已頗為成功的NET-A-PORTER整合通路，以多種方式購買自己青睞的品牌。

對Farfetch和Farfetch China的策略性投資

作為全球合作夥伴關係的一部分，阿里巴巴和歷峰集團將投資6億美元（各投資3億美元）購買Farfetch Limited發行的私人可轉換票據。阿里巴巴和歷峰集團還將對Farfetch China投資5億美元（各投資2.5億美元），共同獲得新成立合資企業的25%股份， 此將包含Farfetch在中國地區的市場營運。此外，阿里巴巴和歷峰集團還有權在合資企業成立第三年後購買24%的Farfetch China股份。阿里巴巴和歷峰集團還將尋求與Farfetch密切合作的更多機會，為奢侈品品牌提供服務。阿里巴巴和歷峰集團對Farfetch China的投資以及合資企業的成立，預計將在2021年上半年完成，但須滿足成交條件。

另外，Artemis還同意增加其對Farfetch的現有投資，以5000萬美元購買Farfetch的A類普通股。

加速全球奢侈品產業的數位化

奢侈品新零售(“LNR”)是一項富有遠見的計畫，將利用Farfetch和阿里巴巴最先進的全通路零售技術，包括Farfetch提供的全套企業解決方案，來滿足奢侈品企業的需求。這些解決方案將為奢侈品品牌提供單品牌和多品牌分銷策略，包括完全連接的電子商務網站和應用程式、全通路零售科技以及透過單一整合進入Farfetch和天貓Luxury Pavilion的機會。

Farfetch和阿里巴巴還成立了指導小組，以進一步加強以引領全球奢侈品零售業數位化為目標的奢侈品新零售計畫。歷峰集團董事長Johann Rupert和Artemis董事長François-Henri Pinault將以創始成員的身分加入Farfetch和阿里巴巴的指導小組，並帶來他們數十年的業界領導力和專長。

Farfetch創辦人、董事長兼執行長José Neves表示：「宣布此項消息是我們將奢侈品時尚產業的策展人、創造者和消費者連接起來的重要一步。阿里巴巴集團、歷峰集團和Artemis對Farfetch的 11.5億美元投資，強力驗證了我們作為全球奢侈品平臺的地位。

與阿里巴巴集團和歷峰集團共同推出的新措施將擴展Farfetch的策略，從而推動整個奢侈品產業的數位轉型，而新冠疫情帶來的前所未有的挑戰加速了這一進程。奢侈品新零售計畫將探索如何幫助更廣泛的產業向前邁進，並在後新冠時代蓬勃發展。」

阿里巴巴集團董事長兼首席執行官張勇(Daniel Zhang)表示：「這種高度互補的合作關係結合了一些全球首屈一指的奢侈品零售和技術平臺，代表阿里巴巴在滿足中國快速成長之奢侈品需求這一策略方面的又一里程碑。預計到2025年，中國奢侈品市場將占全球奢侈品銷售額的一半，而該市場將主要由數億年輕的數位原生消費者組成。透過與Farfetch合作並擴大與歷峰集團的現有關係，我們將加快全球奢侈品零售業的數位化，並改變消費者的奢侈品購物體驗。」

歷峰集團董事長Johann Rupert表示：「在我們與阿里巴巴成功合資的基礎上，這些發展代表我們進一步有意義地加快向奢侈品新零售邁進的步伐。這一措施將高度互補的優勢結合在一起，尤其是我們在商店零售奢侈品的專長和YOOX NET-A-PORTER平臺的深度品牌合作夥伴關係、專家策展和卓越的客戶關懷等結合起來，將有助於我們為獨具慧眼的客戶提供無縫的全通路體驗。

這些合作夥伴關係將使我們變得更加強大。我很高興與Daniel、José和François-Henri攜手合作，實現我們的共同願景，為奢侈品的未來制定新的標準。」

Artemis董事長François-Henri Pinault表示：「奢侈品電子商務的成長潛力從未像今天這樣令人樂觀，中國對奢侈品產業的重要性正日益凸顯。受益於José Neves的遠見，Farfetch近年來在改善奢侈品客戶全通路體驗方面扮演重要角色。Artemis的投資證明我們對Farfetch的未來充滿信心，我個人也期待與這群具有遠見的專家一起探索奢侈品零售的未來。」

高盛國際擔任Farfetch的首席財務顧問，Allen & Company LLC擔任Farfetch的財務顧問。

Farfetch將發行6億美元2030年到期零息可轉換優先票據

結合上述策略發展，阿里巴巴集團和歷峰集團均同意購買Farfetch Limited（「公司」）發行的2030年到期零息可轉換優先票據（「票據」），總收益為6億美元。新增資本將支援Farfetch為奢侈品時尚產業提供全球科技平臺的長期策略，並有助於公司繼續專注於執行其成長計畫和推動營運獲利能力。根據慣例成交條件，向阿里巴巴集團和歷峰集團出售的票據預計將於2020年11月17日或前後結算。

在進行投資的同時，阿里巴巴集團還將提名一名董事進入Farfetch董事會。

除非根據條款提前轉換、贖回或購回，票據將於2030年11月15日到期。這些票據不會產生定期利息，本金也不會增加。在到期日前的第二個預定交易日營業結束前的任何時間，持有人可自行選擇轉換票據，初始轉換價格約為32.29美元，反映了在截至2020年10月30日的後三十(30)個交易日期間，成交量加權平均價格溢價22%。轉換後，票據將以公司A類普通股結算（在某些情況下，公司有權根據公司的選擇，以其A類普通股、現金或其組合結算）。如果發生構成「根本性變化」的某些事件（定義見有關票據條款的契約），票據持有人有權要求公司以相當於其本金100%的購回價格，以現金購回全部或部分票據，加上截至到期日（包括到期日）的所有應計未付特別利息（如有）。在某些情況下，公司將提高與根本性變化有關的票據轉換持有人的轉換率。

阿里巴巴集團和歷峰集團可要求公司於2026年6月30日購回其全部或部分票據，購回價格等於待購回票據本金的100%，加上直至但不包括該購回日的應計未付的特別利息（如有）。

除非出現某些稅法調整的情況，公司將不能在2023年11月15日之前贖回票據。在2023年11月15日或之後，如果公司A類普通股的最後報告銷售價，至少為截至公司發出贖回通知之日前一個交易日的任何30個連續交易日期間（包括該期間的最後一個交易日）內的20個交易日（不論是否連續）當時生效的轉換價格的130%（或如果當時阿里巴巴集團或歷峰集團持有相關票據的大部分，則為200%），則公司可以現金贖回全部或部分相關票據，贖回價格等於待贖回票據本金的100%，加上截至但不包括贖回日的應計未付特別利息（如有）。

發行後，票據將是公司的優先無擔保債務，並將優先於公司的任何無擔保債務的付款權，該等債務在票據的付款權上明確地排在第二位；與公司任何不屬於該等次級債務的無擔保債務的受償權相等；在擔保該等債務的資產價值範圍內，實質上低於公司任何有擔保債務的償付權；合約上從屬於公司2025年到期的5.00%可轉換優先票據；結構上低於公司子公司的任何債務和其他負債（包括貿易應付款）。

ARTEMIS投資情況揭露

結合上述策略發展，Artemis已同意購買Farfetch發行的1,889,338股A類普通股，總收益約為5000萬美元。根據慣例成交條件，向Artemis發行的股票預計於2020年11月17日或前後結算。

電話會議資訊

Farfetch將於明天（2020年11月6日）東部時間上午8:00召開電話會議，討論上述交易和風險。聽眾可透過音訊網路廣播，在http://farfetchinvestors.com參加現場電話會議，並可存取隨附的幻燈片簡報稿。電話會議結束後，該網站將提供至少30天的網路直播重播。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》中規定的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述，包括但不限於任何進一步的交易以及任何相關利益，包括Farfetch China合資企業和奢侈品新零售、未來商機和預期業務水準、未來財務或經營業績、計畫活動和目標、由此產生的預期成長、市場機會、策略、競爭和其他預期等，以及/或Farfetch是否將完成票據和/或A類普通股的發行，以及此類陳述所根據的基本假設，以及包括「預期」、「打算 」、「計畫 」、「相信 」、「預估 」、「預測 」、「估計 」、「可能 」、「應該 」、「期望 」等用語的陳述，以及具有未來或前瞻性性質的類似陳述。這些前瞻性陳述根據管理層的當前預期。這些陳述既不是承諾也不是保證，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致實際結果、績效或成就，與前瞻性陳述中表達或暗示的任何未來結果、績效或成就有重大差異，包括在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的截至2019年12月31日會計年度的Form 20-F年度報告「風險因素」標題下討論的因素。以及可能會在我們遞交給SEC的其他文件中不時更新的因素，這些文件可在SEC網站(www.sec.gov)以及我們網站(www.farfetchinvestors.com)的投資人頁面查閱。此外，由於我們在競爭非常激烈且迅速變化的環境中經營，我們會不時遇到新的風險。我們的管理層不可能預測到所有風險，我們也無法評估所有風險因素對我們業務的影響，或者任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果有重大差異的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況本質上是不確定的，可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果有重大差異。因此，您不應依賴前瞻性陳述預測未來事件。此外，本新聞稿中所做的前瞻性陳述僅涉及截至本新聞稿中所做陳述之日的事件或資訊。除非法律另有要求，我們沒有義務在任何前瞻性陳述發佈之日後公開更新或修訂該等陳述，無論是因為出現新資訊、發生未來事件或有其他原因，或是為了反映意外事件的發生。

關於FARFETCH

Farfetch Limited是全球首屈一指的奢侈品時尚產業平臺。由José Neves於2007年出於對時尚的熱愛而創立，並於2008年推出的Farfetch，最初是全球奢侈品精品店的電商平臺，如今，Farfetch Marketplace平臺已將來自50多個國家和1,300多家世界頂級品牌、精品店和百貨公司的商品與190多個國家的客戶連接在一起，在單一平臺上提供真正獨特的購物體驗和最廣泛的奢侈品選擇。Farfetch的其他業務包括為企業客戶提供電子商務和科技能力的Farfetch 平臺解決方案、為消費者提供奢侈品的Browns和Stadium Goods，以及發展全球時尚品牌的平臺New Guards。Farfetch亦投資於創新，例如其「未來商店」(Store of the Future)增強了零售解決方案，並為奢侈品時尚產業開發關鍵科技、業務解決方案和服務等。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.farfetchinvestors.com。

關於阿里巴巴集團

阿里巴巴集團的使命是讓天下沒有難做的生意。公司旨在建構未來的商業基礎設施。其願景是讓客戶相會、工作和生活在阿里巴巴，並成為一家出色的公司持續發展102年。

關於歷峰集團

歷峰集團(Richemont)擁有一系列國際一流的品牌，以其獨特的傳統、工藝和創意而受到廣泛肯定。集團在四個業務領域經營業務：珠寶，旗下有布契拉提(Buccellati)、卡地亞(Cartier)、梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)等品牌；專業鐘錶製造商，包括朗格(Lange & Söhne)、名士(Baume & Mercier)、萬國(IWC Schaffhausen)、積家(Jaeger-LeCoultre)、沛納海(Panerai)、伯爵(Piaget)、豪爵(Roger Dubuis)和江詩丹頓(Vacheron Constantin)；線上經銷商，即YOOX NET-A-PORTER GROUP (NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX, THE OUTNET)和Watchfinder & Co；以及其他，主要是時裝和配飾，包括阿拉亞(Alaïa)、蔻依(Chloé)、登喜路(dunhill)、萬寶龍(Montblanc)和Peter Millar。

關於ARTEMIS

Artemis於1992年由法國企業家François Pinault創立，是全球奢侈品集團開雲集團(Kering)（旗下品牌包括古馳(Gucci)、聖羅蘭(Saint Laurent)、寶緹嘉(Bottega Veneta)、巴黎世家(Balenciaga)、亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen)、布里奧尼(Brioni)、寶詩龍(Boucheron)、寶曼蘭朵(Pomellato)、Dodo、麒麟珠寶(Qeelin)、雅典手錶(Ulysse Nardin)、芝柏(Girard-Perregaux)和開雲眼鏡等）的控股股東。Artemis還擁有一系列著名的公司，如佳士得(Christie’s)拍賣行、拉圖酒莊(Chateau Latour)和龐洛郵輪(Ponant)等。作為一名專業股東，Artemis專注於長期成長和價值創造。

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