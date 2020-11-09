Farfetch、阿里巴巴集团和历峰集团结成全球合作伙伴关系，将加速奢侈品行业数字化进程

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Farfetch (NYSE:FTCH)、阿里巴巴集团（NYSE:BABA和HKSE:9988）和历峰集团(Richemont, SWX:CFR)今天宣布结成全球战略合作伙伴关系，将为奢侈品品牌提供进入中国市场的更多机会，并加快全球奢侈品行业的数字化进程。该合作伙伴关系将充分利用各自的专长和广泛影响力，通过无缝整合数字和实体领域，将奢侈品零售带入下一代。

Farfetch将登陆阿里巴巴在中国的奢侈品平台

Farfetch将登陆阿里巴巴天猫奢侈品平台Luxury Pavilion 和 Luxury Soho（天猫平台上中国首屈一指的奢侈品和奢侈品折扣零售渠道）以及阿里巴巴跨境电商市场天猫国际(Tmall Global)，以推出奢侈品购物频道。这些新的渠道，将使Farfetch全球奢侈品平台扩展至覆盖阿里巴巴7.57亿的消费者，并且通过与Farfetch的单一整合，为奢侈品品牌提供多品牌解决方案。这将为奢侈品品牌提供提升其品牌知名度的独家机会，同时通过参与Farfetch的全球平台，显著扩大其奢侈品消费者的目标市场。而对于奢侈品消费者而言，他们可以通过Farfetch整合渠道，或天猫Luxury Pavilion上已颇为成功的NET-A-PORTER渠道，以多种方式购买自己青睐的品牌。

对Farfetch和Farfetch China的战略投资

作为构建全球合作伙伴关系的一部分，阿里巴巴和历峰集团将投资6亿美元（各投资3亿美元）购买Farfetch Limited发行的私人可转换票据。阿里巴巴和历峰集团还将向Farfetch China投资5亿美元（各投资2.5亿美元），共同获得新成立的负责Farfetch在中国地区市场运营的合资企业25%的股份。此外，阿里巴巴和历峰集团还有权在合资企业成立第三年后购买Farfetch China 24%的股份。阿里巴巴和历峰集团还将寻求与Farfetch展开密切合作的更多机会，为奢侈品品牌提供服务。阿里巴巴和历峰集团对Farfetch China的投资以及合资公司的成立，预计将在2021年上半年完成，但须满足成交条件。

另外，Artemis还同意增加其对Farfetch的现有投资，以5000万美元购买Farfetch的A类普通股。

加速全球奢侈品行业的数字化进程

奢侈品新零售(“LNR”)是一项富有远见的计划，将利用Farfetch和阿里巴巴最先进的全渠道零售技术，包括Farfetch提供的全套企业解决方案，来满足奢侈品企业的需求。这些解决方案将为奢侈品品牌提供单品牌和多品牌分销策略，包括完全连接的电子商务网站和应用程序、全渠道零售技术以及通过单一整合进入Farfetch和天猫Luxury Pavilion的机会。

Farfetch和阿里巴巴还成立了一个指导小组，旨在进一步加强以引领全球奢侈品零售业数字化为目标的奢侈品新零售计划。历峰集团董事长Johann Rupert和Artemis董事长François-Henri Pinault将作为创始成员加入Farfetch和阿里巴巴的这一指导小组，并带来他们数十年的行业领导力和专长。

Farfetch创始人、董事长兼首席执行官José Neves表示：“ 该项公告是我们将奢侈品时尚行业的策展人、创造者和消费者连接起来的重要一步。阿里巴巴集团、历峰集团和Artemis对Farfetch的 11.5亿美元投资，有力地印证了我们作为全球奢侈品平台的地位。

与阿里巴巴集团和历峰集团共同推出的新举措，将扩展Farfetch的战略，从而推动整个奢侈品行业的数字化转型，而新冠疫情带来的前所未有的挑战加速了这一进程。奢侈品新零售计划将探索如何更广泛地帮助行业向前发展，并在后新冠时代取得蓬勃发展。”

阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇(Daniel Zhang)表示：“ 这种高度互补的合作关系汇集了一些全球领先的奢侈品零售和技术平台，代表阿里巴巴在实施其满足中国快速增长奢侈品需求这一战略方面的又一里程碑。预计到2025年，中国奢侈品市场将占全球奢侈品销售额的一半，而该市场将主要由数亿年轻的数字一代本土消费者组成。通过与Farfetch合作，并扩大与历峰集团的现有关系，我们将加快全球奢侈品零售业的数字化进程，并改变消费者的奢侈品购物体验。”

历峰集团董事长Johann Rupert表示：“ 在我们与阿里巴巴成功合资的基础上，这些发展代表着我们进一步有意义地加快了向奢侈品新零售迈进的步伐。这一举措将高度互补的优势结合在一起，尤其是我们在商店零售奢侈品的专长和YOOX NET-A-PORTER平台的深度品牌合作伙伴关系、专家策展和卓越的客户关怀等结合起来，将帮助我们为独具慧眼的客户提供无缝全渠道体验。

这些合作伙伴关系将使我们变得更加强大。我很高兴与Daniel、José和François-Henri携手合作，实现我们的共同愿景，为奢侈品的未来制定新的标准。”

Artemis董事长François-Henri Pinault表示：“ 奢侈品电商的增长潜力从未像今天这样令人乐观，中国对奢侈品行业的重要性正日益凸显。得益于José Neves的远见，Farfetch近年来在改善奢侈品客户全渠道体验方面发挥了重要作用。Artemis的投资，表明了我们对Farfetch未来充满信心，我个人也期待与这群具有远见的专家一起探索奢侈品零售的未来。”

高盛国际担任首席财务顾问，Allen & Company LLC担任Farfetch的财务顾问。

Farfetch将发行6亿美元2030年到期零息可转换优先票据

结合上述战略发展，阿里巴巴集团和历峰集团均同意购买Farfetch Limited（“公司”）发行的2030年到期零息可转换优先票据（“票据”），总收益为6亿美元。新增资本将支持Farfetch为奢侈品时尚行业提供全球技术平台的长期战略，并有助于公司继续专注于执行其增长计划和推动运营盈利。根据惯例成交条件，向阿里巴巴集团和历峰集团出售的票据预计将于2020年11月17日或前后结算。

在进行投资的同时，阿里巴巴集团还将提名一名董事进入Farfetch董事会。

除非根据条款提前转换、赎回或回购，票据将于2030年11月15日到期。这些票据不会产生定期利息，本金也不会增加。在到期日前的第二个预定交易日营业结束前的任何时间，持有人可自行选择转换票据，初始转换价格约为32.29美元，反映了在截至2020年10月30日的后三十(30)个交易日期间，成交量 加权平均价格溢价22%。转换后，票据将以公司A类普通股结算（在某些情况下，公司有权根据公司的选择，以其A类普通股、现金或其组合结算）。如果发生构成“根本性变化”的某些事件（定义见有关票据条款的契约），票据持有人有权要求公司以相当于其本金100%的回购价格以现金回购全部或部分票据，加上截至到期日（包括到期日）的所有应计未付特别利息（如有）。在某些情况下，公司将提高与根本性变化有关的票据转换持有人的转换率。阿里巴巴集团和历峰集团可要求公司于2026年6月30日回购其全部或部分票据，回购价格等于待回购票据本金的100%，加上直至但不包括该回购日的应计未付的特别利息（如有）。

除非出现某些税法调整的情况，公司将不能在2023年11月15日之前赎回票据。在2023年11月15日或之后，如果公司A类普通股的最后报告销售价，至少为截至公司发出赎回通知之日前一个交易日的任何30个连续交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内的20个交易日（不论是否连续）当时生效的转换价格的130%（或如果当时阿里巴巴集团或历峰集团持有相关票据的大部分，则为200%），则公司可以现金赎回全部或部分相关票据，赎回价格等于待赎回票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日的应计未付特别利息（如有）。

发行后，票据将是公司的优先无担保债务，并将优先于公司的任何无担保债务的付款权，该等债务在票据的付款权上明确地排在第二位；与公司任何不属于该等次级债务的无担保债务的受偿权相等；在担保该等债务的资产价值范围内，实质上低于公司任何有担保债务的偿付权；合同上从属于公司2025年到期的5.00%可转换优先票据；结构上低于公司子公司的任何债务和其他负债（包括贸易应付款）。

ARTEMIS投资情况披露

结合上述战略发展，Artemis已同意购买Farfetch发行的1,889,338股A类普通股，总收益约为5000万美元。根据惯例成交条件，向Artemis发行的股票预计于2020年11月17日或前后结算。

电话会议信息

Farfetch将于明天（2020年11月6日）东部时间上午8:00召开电话会议，讨论上述交易和风险。听众可通过音频网络广播在http://farfetchinvestors.com参加现场电话会议，并可访问随附的幻灯片演示文稿。电话会议结束后，该网站将提供至少30天的网络直播回放。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述，包括但不限于任何进一步的交易以及任何相关利益，包括Farfetch China合资公司和奢侈品新零售、未来机遇和预期业务水平、未来财务或运营业绩、计划活动和目标、由此产生的预期增长、市场机会、战略、竞争和其他预期等，以及/或Farfetch是否将完成票据和/或A类普通股的发行，以及此类陈述所基于的基本假设，以及包括“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预估”、“预测”、“估计”、“可能”、“应该”、“期望”等用语的陈述以及具有未来或前瞻性性质的类似陈述。这些前瞻性陈述基于管理层的当前预期。这些陈述既不是承诺也不是保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致实际结果、绩效或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、绩效或成就有重大差异，包括在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2019年12月31日财年的Form 20-F年度报告“风险因素”标题下讨论的因素。以及可能会在我们提交给SEC的其他文件中不时更新的因素，这些文件可在SEC网站(www.sec.gov)以及我们网站(www.farfetchinvestors.com)的投资者页面查阅。此外，由于我们在竞争非常激烈且迅速变化的环境中开展运营，我们会不时遇到新的风险。我们的管理层不可能预测到所有风险，我们也无法评估所有风险因素对我们业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果有重大差异的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况本质上是不确定的，可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果有重大差异。因此，您不应依赖前瞻性陈述预测未来事件。此外，本新闻稿中所做的前瞻性陈述仅涉及截至本新闻稿中所做陈述之日的事件或信息。除非法律另有要求，我们没有义务在任何前瞻性陈述发布之日后公开更新或修订该等陈述，无论是因为出现新信息、发生未来事件或有其他原因，或是为了反映意外事件的发生。

关于FARFETCH

Farfetch Limited是全球领先的奢侈品时尚产业平台。由José Neves于2007年出于对时尚的热爱而创立，并于2008年推出，Farfetch最初是全球奢侈品精品店的电商平台，如今，Farfetch Marketplace平台已将来自50多个国家和1,300多家世界顶级品牌、精品店和百货公司的商品与190多个国家的客户连接在一起，在单一平台上提供真正独特的购物体验和最广泛的奢侈品选择。Farfetch的其他业务包括为企业客户提供电子商务和技术能力的Farfetch 平台解决方案、为消费者提供奢侈品的Browns和Stadium Goods，以及发展全球时尚品牌的平台New Guards。Farfetch还投资于创新，例如其“未来商店”(Store of the Future)增强了零售解决方案，并为奢侈品时尚行业开发了关键技术、业务解决方案和服务等。如需了解更多信息，请访问www.farfetchinvestors.com。

关于阿里巴巴集团

阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。公司旨在构建未来的商业基础设施。其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，并作为一家出色公司持续发展102年。

关于历峰集团

历峰集团(Richemont)拥有一系列国际领先的品牌，以其独特的传统、工艺和创造力受到广泛认可。集团在四个业务领域开展业务：珠宝，旗下有布契拉提(Buccellati)、卡地亚(Cartier)、梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)等品牌；专业钟表制造商，包括朗格(Lange & Söhne)、名士(Baume & Mercier)、万国(IWC Schaffhausen)、积家(Jaeger-LeCoultre)、沛纳海(Panerai)、伯爵(Piaget)、豪爵(Roger Dubuis)和江诗丹顿(Vacheron Constantin)；在线经销商，即YOOX NET-A-PORTER GROUP (NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX, THE OUTNET)和Watchfinder & Co；以及其他，主要是时装和配饰，包括阿拉亚(Alaïa)、蔻依(Chloé)、登喜路(dunhill)、万宝龙(Montblanc)和Peter Millar。

关于ARTEMIS

Artemis于1992年由法国企业家François Pinault创立，是全球奢侈品集团开云集团(Kering)（旗下品牌包括古驰(Gucci)、圣罗兰(Saint Laurent)、宝缇嘉(Bottega Veneta)、巴黎世家(Balenciaga)、亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)、布里奥尼(Brioni)、宝诗龙(Boucheron)、宝曼兰朵(Pomellato)、多多(Dodo)、麒麟珠宝(Qeelin)、雅典手表(Ulysse Nardin)、芝柏(Girard-Perregaux)和开云眼镜等）的控股股东。Artemis还拥有一系列著名的公司，如佳士得(Christie’s)拍卖行、拉图酒庄(Chateau Latour)和庞洛邮轮(Ponant)等。作为一名专业股东，Artemis专注于长期增长和价值创造。

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