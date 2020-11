Goldie Hawn e MindUP fazem parceria com o Insight Timer para levar o aprendizado consciente para pais e filhos em todo o mundo, gratuitamente

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O Insight Timer, o maior aplicativo de meditação gratuito do mundo para ansiedade, estresse e insônia, lança hoje recursos gratuitos de aprendizagem consciente em parceria com o programa MindUP da The Goldie Hawn Foundation. MindUP está fazendo parceria inédita com a plataforma global do Insight Timer para oferecer exercícios curtos com base em seu currículo credenciado diretamente para pais e professores, a fim de apoiar a aprendizagem das crianças em ambientes escolares instáveis durante a crise do COVID-19.

A atriz, autora de best-sellers e fundadora Goldie Hawn criou o MindUP junto com pesquisadores, cientistas e educadores para ensinar as crianças como regular as emoções, formar relacionamentos positivos e aumentar o bem-estar geral por meio da psicologia positiva, consciência plena, neurociência e aprendizagem socioemocional. Os exercícios gratuitos de cinco minutos feitos para o Insight Timer ensinam às crianças a gratidão diária, a “pausa do cérebro” e a gentileza, que comprovadamente melhoram o foco, a resiliência, o otimismo e a empatia. Os exercícios de áudio estão disponíveis em inglês, espanhol, francês e português, com mais idiomas a serem lançados ainda este ano.

No dia 13 de Novembro, às 15:00 (horário de Brasília), Hawn fará uma transmissão ao vivo, em Inglês, no Insight Timer, para explicar a ciência por trás do programa de condicionamento mental MindUP, que é credenciado pela Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL). Enquanto os pais procuram maneiras de apoiar e - em alguns casos - supervisionar os alunos durante um ano escolar não tradicional, os exercícios do MindUP no Insight Timer ensinam às crianças o foco, a empatia e a construção de relacionamentos - aspectos que, muitas vezes, são dificultados pela tela do computador.

“Estamos orgulhosos de adicionar os recursos de aprendizagem do MindUp à nossa biblioteca gratuita para apoiar pais e educadores enquanto eles enfrentam novos desafios no ensino virtual para crianças”, disse Christopher Plowman, CEO do Insight Timer. “Esta parceria com o MindUP está alinhada aos valores do Insight Timer de sempre buscar um uso mais consciente e um tempo de qualidade em frente a uma tela.”

A Organização Mundial da Saúde comunicou em Setembro de 2020 que a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes. Além disso, no início deste ano, a OMS relatou junto com as Nações Unidas que mais crianças estão lutando contra o nervosismo e a falta de concentração em meio às mudanças no estilo de vida durante a pandemia COVID-19. Enquanto as escolas em todo o mundo continuam sem previsão de reabrirem totalmente, milhões de crianças seguirão em salas de aula improvisadas em casa, entre distrações em potencial ou ambientes inadequados. MindUP criou conteúdo para o Insight Timer para preencher essa lacuna, tornando os componentes de seu programa de treinamento acessíveis a qualquer pessoa que se encontrar na posição de professor este ano.

“É uma grande honra estar associado ao Insight Timer, uma empresa global que tem a capacidade de criar abordagens edificantes, calmas e diversas para o bem-estar emocional”, disse Goldie Hawn, fundadora do MindUP. “Durante este período de incerteza, as crianças são afetadas emocionalmente e enfrentam sintomas de estresse e ansiedade. Nosso programa MindUP ajuda a resolver esses problemas criando aptidão mental e estabilidade emocional. Graças ao Insight Timer, podemos oferecer algumas de nossas práticas educacionais para pais que estão ajudando na educação domiciliar e professores que estão aprendendo a ensinar virtualmente.”

MindUP fará parte da biblioteca gratuita do Insight Timer, onde já estão os exercícios de atenção plena e neurociência de Judson Brewer M.D. Ph.D, Rick Hanson Ph.D, Dan Siegel M.D. e outros pesquisadores renomados.

O Insight Timer é o maior aplicativo de meditação gratuito do mundo para ansiedade, estresse e insônia. É o único aplicativo nesta área a crescer a partir de um modelo de negócios consciente, atraindo 18 milhões de usuários por meio do boca-a-boca e sem gastos com publicidade. O Insight Timer oferece 60.000 meditações gratuitas de alta qualidade de mais de 9.000 professores em todo o mundo, incluindo Sua Santidade o Dalai Lama, Russell Brand, Elizabeth Gilbert, Tara Brach e Jack Kornfield. Sua biblioteca é diversa e inclusiva, com meditações seculares, espirituais, religiosas e científicas, músicas e palestras em 44 idiomas diferentes. A comunidade é uma parte central da experiência com os usuários, que podem criar listas de reprodução de suas faixas favoritas, participar de sessões ao vivo com seus professores e, em breve, meditar em tempo real com seus amigos e colegas. Desde 2014, o Insight Timer se tornou o aplicativo de meditação mais usado nos Estados Unidos da América e estabeleceu um público global engajado de 18 milhões de pessoas.

Desde 2003, MindUP tem ajudado crianças a desenvolver a aptidão mental necessária para prosperar na escola e ao longo de suas vidas. MindUP é o programa de assinatura da The Goldie Hawn Foundation, uma organização sem fins lucrativos criada em resposta à epidemia global de agressão, ansiedade, depressão e suicídio na infância. Com base na neurociência, MindUP dá às crianças o conhecimento e as ferramentas de que precisam para gerenciar o estresse, regular as emoções e enfrentar os desafios do século 21 com otimismo, resiliência e compaixão.

