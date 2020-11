NEW YORK & SAN FRANCISCO & LONDEN & KEULEN, Duitsland & PALM BEACH, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners LP (EIP), het wereldwijde private-equityplatform dat de overgang naar een schoner, veerkrachtiger en meer leidt en mogelijk maakt inclusief energie-ecosysteem, heeft zijn engagementen om de klimaatverandering te bestrijden en de best practices voor ESG-integratie in private equity verder te versterken door lid te worden van het Initiative Climat International (iCI) consortium.

Het consortium bestaat uit 52 van de meest toekomstgerichte private-equityspelers, waaronder Harbourvest, Idinvest Partners, Caisse des Dépots, HG Capital en Permira. Door de iCI te ondertekenen, sluit EIP zich aan bij een wereldwijde gemeenschap van investeerders die een gezamenlijke missie hebben om de koolstofemissies te verminderen en een positieve impact op het milieu te hebben naast marktrendement als investeringsstrategie. EIP is een van de weinige leden van de iCI wiens enige focus ligt op het investeren in energietransitie en klimaatveranderingstechnologieën, en zal samenwerken, kennis delen en helpen bij het opzetten van best practices met andere leden.

