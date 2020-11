ShareChat stringe una collaborazione con Audible Magic per la gestione del consumo di musica con e senza licenza

LOS GATOS, California--(BUSINESS WIRE)--ShareChat, la maggiore piattaforma di social media dell’India, ha annunciato di aver stretto una collaborazione con Audible Magic, prestigioso fornitore di soluzioni per la gestione dei diritti e il riconoscimento automatico di contenuti (automatic content recognition, ACR). ShareChat ha scelto Audible Magic per il suo vasto registro di riferimento contenente oltre 40 milioni di opere registrate rappresentanti musica internazionale e locale di tutto il mondo. Audible Magic è considerata lo standard di riferimento nell’identificazione di contenuti e permetterà a ShareChat di gestire in maniera proattiva l’uso sotto licenza e l’uso non autorizzato di contenuti media protetti dal diritto d’autore.

“Alla luce della crescita continua della comunità di utenti e dell’elevato volume di contenuti nuovi e inediti creati ogni singolo giorno, l’accertamento della protezione del diritto d’autore rappresenta un obiettivo importante per ShareChat”, ha dichiarato Berges Y. Malu, direttore di ShareChat.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.