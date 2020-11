LOS GATOS, Californië--(BUSINESS WIRE)--ShareChat, het grootste Indiase sociale mediaplatform van India, heeft aangekondigd dat het een partnerschap is aangegaan met Audible Magic, de toonaangevende leverancier van oplossingen voor rechtenbeheer en automatische inhoudherkenning (ACR). ShareChat koos Audible Magic vanwege zijn uitgebreide referentieregister met meer dan 40 miljoen geregistreerde werken die wereldwijde en lokale muziek van over de hele wereld vertegenwoordigen. Audible Magic wordt beschouwd als de gouden standaard voor inhoudidentificatie en stelt ShareChat in staat om proactief zowel gelicentieerd als misbruik van auteursrechtelijk beschermde media aan te pakken.

“Met een groeiende gemeenschap van gebruikers en de grote hoeveelheid verse nieuwe inhoud die elke dag wordt gecreëerd, is het waarborgen van auteursrechtbescherming een belangrijk doel bij ShareChat”, aldus Berges Y. Malu, directeur van ShareChat. “Met de toevoeging van Audible Magic’s audio-vingerafdruktechnologie en hun expertise op het gebied van automatische inhoudherkenningsoplossingen, kijken we uit naar een samenwerking die ons zal helpen ons doel te bereiken.”

