Docebo acquisisce forMetris per espandere le capacità di misurazione dell'efficacia formativa

MILANO, ITALIA--(BUSINESS WIRE)--Docebo Inc. ("Docebo" o "Azienda") (TSX: DCBO) ha annunciato oggi l'acquisizione di forMetris Société par Actions Simplifiée ("forMetris"), piattaforma SaaS leader nella valutazione dell'efficacia della formazione. ForMetris, con sede a Parigi (Francia), è in grado di fornire una valutazione completa delle attività formative attraverso un ricco set di questionari personalizzabili a più di 500 training team in 16 lingue e in 120 paesi. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

I moderni Learning Management Systems ("LMS") si concentrano sull'erogazione di una formazione personalizzata e mirata, mentre la valutazione dell'efficacia formativa è incentrata sulle funzionalità di reporting, che consentono di monitorare l'efficacia della formazione e la conservazione delle conoscenze. Fondata nel 2004, forMetris è leader di mercato nella misurazione dell'impatto dei programmi di formazione attraverso l'acquisizione di risposte qualitative ottenute grazie alle funzionalità di survey automatizzati. I risultati sono valutati in base a una serie di benchmark di settore che stabiliscono il livello di conservazione delle conoscenze da parte degli utenti e contribuiscono a determinare con precisione il rendimento di un programma formativo.

Docebo ha già sviluppato integrazioni built-in con la piattaforma forMetris e lancerà sul mercato questa nuova soluzione come Docebo Learning Impact, disponibile sia come parte della suite di prodotti Docebo, sia come soluzione standalone in grado di interagire con i migliori LMS del settore. L'aggiunta di Docebo Learning Impact arricchisce il portfolio di prodotti dell'azienda, offrendo le migliori soluzioni disponibili in tutte le aree del ciclo di vita della formazione.

Il team forMetris di Parigi, insieme al suo fondatore e CEO Laurent Balagué, si unirà a Docebo. “Io e Laurent siamo imprenditori con una visione pionieristica del mondo della formazione, e sono davvero entusiasta che il nostro sogno possa ora diventare un'opportunità per rivoluzionare insieme questo settore,” ha dichiarato Claudio Erba, CEO di Docebo. “Crediamo che la piattaforma forMetris sia uno strumento ideale per Docebo, nonché una funzionalità fondamentale per i nostri clienti. Grazie al rafforzamento della nostra presenza con un ufficio in Francia, avremo la possibilità di operare direttamente sul territorio e servire uno dei più importanti mercati europei per la formazione.”

Le funzionalità principali di Docebo Learning Impact includeranno:

Sondaggi pronti all'uso, ottimizzati per coinvolgere e incentivare gli utenti a rispondere con maggiore frequenza rispetto ad altri strumenti di indagine.

Reporting integrato con i benchmark di settore di oltre 5 milioni di survey, che consentono agli stakeholder di comprendere immediatamente le aree di miglioramento.

Dati proprietari per migliorare l'IA di Docebo e fornire migliori esperienze formative.

Piani d'azione per capire come ottimizzare le aree dei programmi didattici di ogni singolo cliente.

