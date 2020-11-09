Vonage的雲通訊和身分驗證解決方案幫助AIoT平臺Tuya Smart（塗鴉智慧）增強智慧家庭產品的用戶體驗

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) --幫助企業加速數位化轉型的雲端通訊全球領導者 Vonage (Nasdaq: VG)已被全球領先的物聯網人工智慧(AIoT)平臺 Tuya選中，用來為其全球使用者增強終端使用者客戶體驗和互動。

借助AI+IoT解決方案，Tuya使製造商、品牌、OEM和零售連鎖店能夠將產品轉變為智慧設備和系統。該公司提供一站式解決方案，包括硬體存取、雲端服務和應用程式開發，支援500多種產品類別，並已部署了9萬多種智慧產品。總部位於中國的Tuya還在美國、德國、印度、日本等海外市場推展業務並開設區域總部，在190多個國家擁有逾18萬客戶。

Vonage API讓開發者可以直接在其現有應用程式和設備中輕鬆地增強和建構智慧而直覺的客戶體驗。Tuya正利用Vonage SMS API幫助品牌商在其智慧家庭產品中加入即時通知功能。嵌入在Tuya平臺中的Vonage SMS API可提供及時的自動通知，以確保終端使用者獲得順暢體驗，從快速、簡便的登入過程到客戶支援等等。Tuya還使用Vonage來提供動態密碼(OTP)登入和註冊解決方案，以實現安全智慧設備和系統的建立。

Tuya亞太區總經理Ross Luo表示：「我們致力於幫助品牌商們輕鬆地增強其平臺和建置IoT系統。嵌入在我們智慧IoT平臺中的Vonage SMS API使Tuya能夠為智慧產品提供即時通知功能和身分驗證解決方案。這使得品牌商可以建立安全的產品並提供出色的客戶支援，同時降低業務成本。」

根據Transforma Insights的資料，2019年處於活躍狀態的IoT設備為76億台。預計到2030年，這一數字將成長到241億，其中消費類設備遙遙領先，在所有連接中的占比達到65%1。亞太地區有望成為最大的區域性智慧家庭市場，2030年的市場規模將達到1159億美元2。

Vonage資深副總裁兼亞太區總經理Sunny Rao表示：「提供出色的客戶體驗因為高額的SMS費用和可能導致傳送失敗的微弱網路訊號而成為了一項挑戰。無論客戶身在何處，企業都需要一種快速而有效的方式與客戶溝通。Vonage的SMS API能夠快速、可靠地將訊息傳送到任何具有SMS功能的設備上，從而減少訊息傳送失敗所導致的成本，並使企業能夠有效地與全球客戶進行溝通。」

Ross Luo在最近Vonage 舉辦的亞太區Covon 虛擬會議中的發言分享了Tuya如何利用Vonage加強客戶互動。Vonage通訊平臺能將完全可程式化的API整合到現有產品中。Vonage平臺擁有逾100萬註冊開發者，為亞太市場和全球企業提供了強大的功能和靈活性，讓他們可以將多種通訊管道，包括視訊、語音、聊天、訊息傳遞、電子郵件和驗證等，整合到其應用程式、產品和工作流程中，從而在其產業中建立新的範例。借助其合作夥伴，Vonage平臺為亞太及全球客戶提供了卓越的支持。

如需瞭解有關Vonage的更多資訊，請造訪www.vonage.com或www.vonage.com.tw。

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關於Vonage

全球雲端通訊領導者Vonage, (Nasdaq:VG)致力於幫助企業加速其數位化轉型。Vonage的完全可程式化通訊服務平臺可以將視訊、語音、聊天、訊息和驗證整合到現有產品、工作流程和系統中。完全可程式化的Vonage統一通訊和聯絡中心應用程式建構自Vonage平臺，它使公司能夠轉變他們在辦公室或任何地方的通訊和操作方式，從而提供極大的靈活性和確保業務連續性。

Vonage Holdings Corp.總部位於紐澤西州，在美國、歐洲、澳洲和亞洲設有辦事處。在Twitter上關注Vonage: www.twitter.com/vonage 在Facebook上關注Vonage：facebook.com/vonage 在YouTube上關注Vonage: youtube.com/vonage.

關於Tuya

Tuya提供全球領先的AI+IoT平臺，幫助製造商、品牌、OEM和零售連鎖商店實現產品的智慧化。該平臺提供硬體存取、雲端服務和應用程式開發。Tuya還幫助品牌提升其技術和商業模式，使他們能夠交付智慧設備來滿足消費者需求。Tuya為190多個國家的逾18萬客戶提供服務，幫助9萬多種產品（包括照明、電器和監控設備）。Tuya推展國際化營運，在中國、美國、德國、日本和印度設有地區總部。Tuya雲透過其五個全球資料中心每天處理超過4000萬次AI語音互動。

如需瞭解更多資訊，請造訪Tuya 網站、 LinkedIn、 Facebook、 Twitter或 YouTube首頁。

1https://www.iot-now.com/2020/05/20/102937-global-iot-market-to-grow-to-1-5trn-annual-revenue-by-2030/

2https://www.statista.com/statistics/823663/smart-home-market-revenue-worldwide-by-region/#:~:text=In%202030%2C%20Asia%20Pacific%20is,of%20115.9%20billion%20U.S.%20dollars.

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