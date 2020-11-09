Vonage的云通信和身份验证解决方案帮助AIoT平台Tuya Smart（涂鸦智能）增强智能家居产品的用户体验

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--帮助企业加速数字化转型的云通信全球领导者Vonage (Nasdaq: VG)已被全球领先的物联网人工智能(AIoT)平台Tuya选中，用来为其全球用户增强最终用户客户体验和互动。

借助AI+IoT解决方案，Tuya使制造商、品牌、OEM和零售连锁店能够将产品转变为智能设备和系统。该公司提供一站式解决方案，包括硬件访问、云服务和应用开发，支持500多种产品类别，并已部署了9万多种智能产品。总部位于中国的Tuya还在美国、德国、印度、日本等海外国家/地区开展业务并设有区域总部，在190多个国家拥有逾18万客户。

Vonage API让开发者可以直接在其现有应用和设备中轻松地增强和构建智能而直观的客户体验。Tuya正利用Vonage SMS API帮助品牌商在其智能家居产品中加入即时通知功能。嵌入在Tuya平台中的Vonage SMS API可提供及时的自动通知，以确保最终用户获得无缝体验，从快速、简便的登录过程到客户支持等等。Tuya还使用Vonage来提供一次性密码(OTP)登录和注册解决方案，以实现安全智能设备和系统的创建。

Tuya亚太区总经理Ross Luo表示：“我们致力于帮助品牌商们轻松地增强其平台和构建IoT系统。嵌入在我们智能IoT平台中的Vonage SMS API使Tuya能够为智能产品提供即时通知功能和身份验证解决方案。这使得品牌商可以创建安全的产品并提供出色的客户支持，同时降低业务成本。”

根据Transforma Insights的数据，2019年处于活跃状态的IoT设备为76亿台。预计到2030年，这一数字将增长到241亿，其中消费类设备遥遥领先，在所有连接中的占比达到65%1。亚太地区有望成为最大的区域性智能家居市场，2030年的市场规模将达到1159亿美元2。

Vonage高级副总裁兼亚太区总经理Sunny Rao表示：“提供出色的客户体验因为高额的SMS费用和可能导致发送失败的微弱网络信号而成为了一项挑战。无论客户身在何处，企业都需要一种快速而有效的方式与客户沟通。Vonage的SMS API能够快速、可靠地将消息发送到任何具有SMS功能的设备上，从而减少消息发送失败所导致的成本，并使企业能够有效地与全球客户进行沟通。”

Ross Luo在最近Vonage 举办的亚太区Convo 虚拟峰会上的发言分享了Tuya是如何利用Vonage加强客户互动的。Vonage通信平台能将完全可编程的API集成到现有产品中。Vonage平台拥有逾100万注册开发者，为亚太市场和全球企业提供了强大的功能和灵活性，让他们可以将多种通信渠道——视频、语音、聊天、消息传递、电子邮件和验证——集成到其应用、产品和工作流程中，从而在其行业中创建新的范例。借助其合作伙伴，Vonage平台为亚太及全球客户提供了卓越的支持。

如需了解有关Vonage的更多信息，请访问www.vonage.com或www.vonagebusiness.com。

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关于Vonage

全球云通信领导者Vonage, (Nasdaq:VG)致力于帮助企业加速其数字化转型。Vonage的完全可编程的通信服务平台可以将视频、语音、聊天、消息和验证集成到现有产品、工作流程和系统中。完全可编程的Vonage统一通信和联络中心应用构建自Vonage平台，它使公司能够转变他们在办公室或任何地方的通信和操作方式，从而提供极大的灵活性和确保业务连续性。

Vonage Holdings Corp.总部位于新泽西州，在美国、欧洲、澳大利亚和亚洲设有办事处。在

Twitter上关注Vonage：www.twitter.com/vonage 在Facebook上关注Vonage facebook.com/vonage 在YouTube上关注Vonage: youtube.com/vonage.

关于Tuya

Tuya提供全球领先的AI+IoT平台，帮助制造商、品牌、OEM和零售连锁店实现产品的智能化。该平台提供硬件访问、云服务和应用开发。Tuya还帮助品牌提升其技术和商业模式，使他们能够交付智能设备来满足消费者需求。Tuya为190多个国家的逾18万客户提供服务，助力9万多种产品（包括照明、电器和监控设备）。Tuya开展国际化运营，在中国、美国、德国、日本和印度设有地区总部。Tuya云通过其五个全球数据中心每天处理超过4000万次AI语音交互。

如需了解更多信息，请访问Tuya网站、LinkedIn、Facebook、Twitter或YouTube主页。

1https://www.iot-now.com/2020/05/20/102937-global-iot-market-to-grow-to-1-5trn-annual-revenue-by-2030/

2https://www.statista.com/statistics/823663/smart-home-market-revenue-worldwide-by-region/#:~:text=In%202030%2C%20Asia%20Pacific%20is,of%20115.9%20billion%20U.S.%20dollars.

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