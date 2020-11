La piattaforma Chinagoods, sito web ufficiale del Mercato di Yiwu, semplifica il commercio

YIWU, Cina--(BUSINESS WIRE)--Il 21 ottobre è stato formalmente inaugurato www.chinagoods.com, il sito web ufficiale del Mercato di Yiwu . Sviluppata e gestita dalla Yiwu China Commodities City, la piattaforma Chinagoods serve 2 milioni di aziende micro-piccole nell'upstream della catena industriale che si appoggiano a 75.000 punti vendita fisici nel Mercato di Yiwu. Dall'inizio della fase di test online, nell'aprile di quest'anno, la piattaforma ha superato i 50.000 commercianti e i 500.000 acquirenti registrati.

Chinagoods è orientata ai dati e mette in connessione domanda e offerta in diversi settori: progettazione produttiva, fiere e transazioni, logistica di magazzino, credito finanziario e altri settori. Integra servizi, saloni e transazioni online, comode funzionalità per la sdoganazione merci, logistica dell'informazione, magazzini virtuali, servizi per la supply chain globale, raccolta e applicazione dei dati finanziari, supporto finanziario alla supply chain e altre funzioni, per realizzare un sistema quadro composto da "entità mercato + piattaforma di aziende + piattaforma di servizi + infrastruttura" in grado di fornire servizi commerciali integrati, accurati, efficienti e convenienti a tutto il settore.

Chinagoods nasce dalla tendenza verso la trasformazione digitale di Yiwu Commodities City. Basata sul maturo sistema di operatività del mercato tradizionale, la piattaforma apre una nuova era dello sviluppo commerciale perché si concentra sulla piena concretizzazione delle potenzialità dei vantaggi complessivi, in termini di risorse, offerti dai beni di largo consumo del Mercato di Yiwu e ne integra la catena industriale in modo trasparente ed efficiente, arricchendo il commercio tradizionale di nuove forme e connotazioni, che porteranno a un futuro luminoso nello sviluppo economico di Yiwu grazie a un nuovo formato nel commercio digitale.

Sito web ufficiale del Mercato di Yiwu: www.chinagoods.com

