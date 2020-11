ExOne sluit zich aan bij Additive Manufacturing Consortium om olie- en gas- en maritieme kwaliteitsnormen te ontwikkelen

NORTH HUNTINGDON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--The ExOne Company (Nasdaq: XONE), de wereldleider in industriële zand- en metaal 3D-printers die gebruik maken van binder jetting-technologie, heeft vandaag aangekondigd dat het een van de 16 bedrijven is die deelnemen aan een consortium onder leiding van DNV GL, ‘s werelds toonaangevende organisatie voor risicobeheer en kwaliteitsborging voor de olie- en gas- en maritieme industrie.

Het consortium is in 2018 opgericht met als doel een door de industrie geaccepteerde richtlijn te ontwikkelen voor kwaliteitsborging van additief vervaardigde onderdelen.

Tegenwoordig omvat het consortium de volledige waardeketen van operators, aannemers en fabrikanten: Equinor, Saudi Aramco, Siemens, Kongsberg Maritime, Voestalpine, Guaranteed, IMI CCI, Kongsberg Ferrotech, Addilan, BMT Aerospace, FIT AG, Howco Group, ImphyTek Powders, Intertek, XDM3D en ExOne.

