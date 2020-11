Farfetch, Alibaba Group en Richemont vormen wereldwijd partnerschap om de digitalisering van de luxe-industrie te versnellen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Farfetch (NYSE: FTCH), Alibaba Group (NYSE: BABA en HKSE: 9988) en Richemont (SWX: CFR) hebben vandaag een wereldwijde strategische samenwerking aangekondigd om luxemerken verbeterde toegang tot de Chinese markt te bieden en de digitalisering van de wereldwijde luxe-industrie te versnellen. Door gebruik te maken van respectievelijk de expertise en het uitgebreide bereik van elk bedrijf, zal het partnerschap de luxedetailhandel naar de volgende generatie leiden door de digitale en fysieke wereld naadloos te integreren.

Farfetch gaat lanceringen doen op luxeplatforms van Alibaba in China

Farfetch gaat luxewinkelkanalen lanceren op de platforms van Alibaba, Tmall Luxury Pavilion en Luxury Soho, de toonaangevende bestemming voor luxe en luxeverkooppunten in China binnen de Tmall-marktplaats, evenals op Alibaba's grensoverschrijdende marktplaats Tmall Global. De nieuwe kanalen vergroten het bereik van het wereldwijde luxeplatform van Farfetch naar de 757 miljoen consumenten van Alibaba en bieden luxemerken een oplossing voor meerdere merken via een enkele integratie met Farfetch. Dit geeft luxelabels de unieke kans om hun naamsbekendheid te vergroten, terwijl ook hun bereikbare markt van luxeconsumenten aanzienlijk wordt uitgebreid door hun deelname aan de wereldwijde markt van Farfetch. Voor luxeconsumenten zorgt dit voor meerdere manieren om te winkelen en zo hun favoriete merken te kopen, hetzij via de integratie van Farfetch, hetzij via de reeds zeer succesvolle integratie van NET-A-PORTER op Tmall Luxury Pavilion.

Strategische investeringen in Farfetch en Farfetch China

Als onderdeel van het wereldwijde samenwerkingsverband zullen Alibaba en Richemont $ 600 miljoen ($ 300 miljoen elk) investeren in private converteerbare obligaties uitgegeven door Farfetch Limited. Alibaba en Richemont zullen ook $ 500 miljoen ($ 250 miljoen elk) investeren in Farfetch China, waarbij ze een gecombineerd belang van 25% nemen in een nieuwe joint venture die de marktplaatsactiviteiten van Farfetch in de Chinese regio zal omvatten. Bovendien hebben Alibaba en Richemont de mogelijkheid om nog eens 24% van Farfetch China te kopen na het derde jaar van de oprichting van de joint venture. Alibaba en Richemont zullen tevens aanvullende mogelijkheden onderzoeken om nauw samen te werken met Farfetch om diensten te verlenen aan luxemerken. De investeringen door Alibaba en Richemont in Farfetch China en de oprichting van de joint venture zullen naar verwachting in de eerste helft van het kalenderjaar 2021 worden afgerond, mits aan de sluitingsvoorwaarden is voldaan.

Afzonderlijk hiervan heeft Artemis ook ingestemd om de bestaande investering in Farfetch te verhogen met een aankoop van $ 50 miljoen van Klasse A gewone aandelen van Farfetch.

Versnelling van de digitalisering van de wereldwijde luxe-industrie

Luxury New Retail ('LNR') is een visionair initiatief dat de ultramoderne omnichannel-retailtechnologieën van Farfetch en Alibaba gaat benutten om aan de behoeften van luxebedrijven te voldoen, waaronder een volledige reeks bedrijfsoplossingen mogelijk gemaakt door Farfetch. Deze oplossingen zullen zowel mono-brand als multi-brand distributiestrategieën voor luxemerken dienen, inclusief volledig verbonden e-commerce websites en apps, omnichannel retailtechnologie en toegang tot de Farfetch en Tmall Luxury Pavilion-marktplaatsen via een enkele integratie.

Farfetch en Alibaba hebben ook een stuurgroep gevormd om het LNR-initiatief, dat gericht is op het leiden van de digitalisering van de wereldwijde sector van luxedetailhandel, verder te versterken. De voorzitter van Richemont, Johann Rupert, en de voorzitter van Artemis, François-Henri Pinault, zullen zitting nemen in de LNR-stuurgroep van Farfetch en Alibaba als stichtende leden en hun gecombineerde decennia van industrieel leiderschap en expertise meebrengen.

José Neves, oprichter, voorzitter en CEO van Farfetch, stelde: “ Deze aankondiging is een belangrijke stap in onze missie om de curatoren, makers en consumenten van de luxemode-industrie met elkaar in contact te brengen. De investering van $ 1,15 miljard in Farfetch van Alibaba Group, Richemont en Artemis is een sterke bevestiging van onze positie als het wereldwijde platform voor luxe.

De nieuwe initiatieven met Alibaba Group en Richemont breiden de strategie van Farfetch uit om de digitale transformatie in de luxe-industrie mogelijk te maken, die is versneld door de ongekende uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Het Luxury New Retail-initiatief zal manieren onderzoeken waarop we de bredere sector kunnen helpen vooruit te komen en te gedijen in de post-COVID-wereld.”

Daniel Zhang, voorzitter en CEO van Alibaba Group, verklaarde: “ Dit zeer complementaire partnerschap brengt enkele van 's werelds toonaangevende paltforms voor luxedetailhandel en technologie samen, wat een nieuwe mijlpaal is in de strategie van Alibaba om te voldoen aan de snel groeiende vraag naar luxeproducten in China. De Chinese luxemarkt - die naar verwachting in 2025 de helft van de wereldwijde luxeverkoop zal vertegenwoordigen - bestaat uit honderden miljoenen jonge, consumenten die geboren werden in een digitale wereld. Door samen te werken met Farfetch en onze bestaande relatie met Richemont uit te breiden, zullen we de digitalisering van de wereldwijde sector voor luxedetailhandel versnellen en de luxe-winkelervaring voor consumenten transformeren.”

Johann Rupert, voorzitter van Richemont, merkte op: “ Voortbouwend op onze succesvolle joint venture met Alibaba, vertegenwoordigen deze ontwikkelingen een verdere zinvolle versnelling van ons traject richting Luxury New Retail. Dit initiatief brengt een krachtige combinatie van zeer complementaire sterke punten bijeen - in het bijzonder met de expertise van onze Maisons op het gebied van luxedetailhandel en de diepgaande merkpartnerschappen, deskundige curatie en uitzonderlijke klantenservice van YOOX NET-A-PORTER - die ons zullen helpen een naadloze omnichannel-ervaring te bieden aan onze veeleisende klantenkring.

Partnerschappen maken je sterker. Ik ben verheugd om samen te werken met Daniel, José en François-Henri om onze gedeelde visie te verwezenlijken en nieuwe normen te stellen voor de toekomst van luxe.”

François-Henri Pinault, voorzitter van Artemis, zei: “ Het groeipotentieel van luxe e-commerce is nog nooit zo veelbelovend geweest, en het belang van China voor de luxe-industrie wordt alleen maar met de dag duidelijker. Dankzij de visie van José Neves speelde Farfetch de afgelopen jaren een belangrijke rol bij het verbeteren van de omnichannel-ervaring voor luxeklanten. De investering van Artemis toont ons geloof in de toekomst van Farfetch en ik kijk er persoonlijk naar uit om samen met deze groep visionairs en experts de toekomst van de luxedetailhandel te verkennen.” Goldman Sachs International trad op als financieel hoofdadviseur en Allen & Company LLC trad op als financieel adviseur voor Farfetch.

UITGIFTE DOOR FARFETCH VAN $ 600 MILJOEN AAN 0% CONVERTEERBARE SENIOR OBLIGATIES MET VERVALDAG IN 2030

In combinatie met de bovenstaande strategische ontwikkelingen zijn Alibaba Group en Richemont elk overeengekomen om $ 300 miljoen van de 0% converteerbare senior obligaties met vervaldag in 2030 (de 'Obligaties') uitgegeven door Farfetch Limited (het 'Bedrijf') te kopen voor een totale bruto-opbrengst van $ 600 miljoen. Het extra kapitaal zal de langetermijnstrategie van Farfetch ondersteunen om een wereldwijd technologieplatform te leveren voor de luxemode-industrie en de voortdurende focus van het Bedrijf op het uitvoeren van de groeiplannen en het streven naar operationele winstgevendheid vergemakkelijken. De verkoop van de Obligaties aan Alibaba Group en Richemont zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 17 november 2020, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

In combinatie met de investering zal Alibaba Group één directeur nomineren voor de Raad van Bestuur van Farfetch.

De Obligaties vervallen op 15 november 2030, tenzij ze eerder worden geconverteerd, terugbetaald of teruggekocht in overeenstemming met hun voorwaarden. De Obligaties zullen geen reguliere rente opbrengen, en de hoofdsom van de Obligaties zal niet toenemen. Op elk moment voorafgaand aan de sluiting van de handel op de tweede geplande handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de vervaldatum, kan een houder de Obligaties naar eigen keuze converteren tegen een initiële conversieprijs van ongeveer $ 32,29, wat een premie van 22% op de naar volume gewogen gemiddelde prijs over de periode van dertig (30) handelsdagen die eindigt op 30 oktober 2020, weerspiegelt. Na conversie zullen de Obligaties worden verrekend in Klasse A gewone aandelen van het Bedrijf (met het recht van het Bedrijf om in bepaalde omstandigheden de Obligaties te verrekenen in Klasse A gewone aandelen, contanten of een combinatie daarvan, naar keuze van het Bedrijf). Als zich bepaalde gebeurtenissen voordoen die een 'fundamentele verandering' vormen (zoals gedefinieerd in de overeenkomst die de voorwaarden van de Obligaties regelt), hebben de houders van de Obligaties het recht om van het Bedrijf te eisen dat ze alle of een deel van hun Obligaties tegen contanten terugkopen voor een terugkoopprijs gelijk aan 100% van hun hoofdsom, vermeerderd met alle opgebouwde en onbetaalde bijzondere rente, indien van toepassing, tot en met de vervaldatum. Het Bedrijf zal de conversieratio onder bepaalde omstandigheden verhogen voor houders die Obligaties converteren in verband met een fundamentele wijziging.

Alibaba Group en Richemont kunnen van het Bedrijf eisen dat het hun respectievelijke Obligaties op 30 juni 2026 geheel of gedeeltelijk terugkoopt tegen een terugkoopprijs gelijk aan 100% van de hoofdsom van de terug te kopen Obligaties, plus opgebouwde en onbetaalde speciale rente, indien van toepassing, tot, maar niet inclusief een dergelijke terugkoopdatum.

Het Bedrijf zal de Obligaties niet kunnen terugbetalen vóór 15 november 2023, behalve in het geval van bepaalde fiscale wetswijzigingen. Op of na 15 november 2023 kan het Bedrijf alle of een deel van de betreffende Obligaties in contanten terugkopen als de laatst gerapporteerde verkoopprijs van de Klasse A gewone aandelen ten minste 130% bedraagt (of 200% als een aanzienlijk deel van de betreffende Obligaties op dat moment worden gehouden door Alibaba Group of Richemont) van de conversieprijs die op dat moment gedurende ten minste 20 handelsdagen (al dan niet opeenvolgend) van kracht is, gedurende een periode van 30 opeenvolgende handelsdagen (inclusief de laatste handelsdag van een dergelijke periode), eindigend op en inclusief de handelsdag die onmiddellijk voorafgaat aan de datum waarop het Bedrijf kennis geeft van de terugkoop, tegen een terugkoopprijs gelijk aan 100% van de hoofdsom van de terug te betalen Obligaties, plus opgebouwde en onbetaalde bijzondere rente, indien van toepassing, tot, maar niet inclusief de aflossingsdatum.

Bij uitgifte zullen de Obligaties hogere ongedekte verplichtingen van het Bedrijf zijn en zullen ze hoger rangschikken in het recht op betaling ten opzichte van enige ongedekte schulden van het Bedrijf die uitdrukkelijk achtergesteld zijn in het recht op betaling ten opzichte van de Obligaties; gelijk in het recht op betaling ten opzichte van de ongedekte schulden van het Bedrijf die niet zo achtergesteld zijn; feitelijk lager in het recht op betaling ten opzichte van een van de door het Bedrijf gewaarborgde schulden in de mate van de waarde van de activa die dergelijke schulden verzekeren; contractueel achtergesteld ten opzichte van de 5,00% Convertible Senior Notes van het Bedrijf met vervaldag in 2025; en structureel lager ten opzichte van alle schulden en andere verplichtingen (inclusief handelsschulden) van de dochterondernemingen van het Bedrijf.

INFORMATIEVERSCHAFFING OVER INVESTERINGEN VAN ARTEMIS

In samenhang met de bovenstaande strategische ontwikkelingen heeft Artemis ingestemd met de aankoop van 1.889.338 Klasse A gewone aandelen uitgegeven door Farfetch voor een totale bruto-opbrengst van ongeveer $ 50 miljoen. De uitgifte van aandelen aan Artemis zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 17 november 2020 onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originale brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.