Esri、聯合國和GEO Blue Planet推出水資源健康工具

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球智慧定位領導者Esri今天宣佈，將為希望改善沿海水質的國家提供新的免費開放工具。這款工具採用即時分析，幫助各國監測沿海水質，並利用這些資訊來指導政策制定和減少地源污染。

來自Esri、聯合國環境規劃署和GEO Blue Plane的團隊合作開發出這種新的統計方法，利用衛星資料和地理空間技術來支援聯合國永續發展目標(SDG)，力求到2025年防止和大幅減少各種類型的海洋污染。該團隊榮獲2020年GEO（地球觀測組織）SDG獎（特別合作類），以表揚其開發的這種新工具。

Esri首席科學家Dawn Wright表示：「我們認為開放的科學才是好的科學，也是再次讓科學為全球公益服務的方式。此次合作以可及的方式共享共同開發的方法和產生的資料，印證了這一理念。」

有許多國家都依靠健康的海岸生態系統來促進經濟發展（旅遊、漁業、自然資源），並為人民提供永續的食物來源。使用的化肥和其他化學物質會從土壤進入沿海，經證實會造成海藻的氾濫，這會破壞生態系統和危害人類健康。這種新的分析方法可測量海藻超出正常範圍的濃度，為達成SDG控制海洋污染的目標提供了出發點。

這項專案可幫助各國，尤其是開發中國家，獲得必要的資訊來理解可能對沿海水質造成影響的因素，解決這些問題，同時擁有定期更新的資料來瞭解並根據SDG倡議向聯合國彙報其進展情況。雖然全世界有許多政府和組織已經能夠進行這些分析，而這一專案可以將原始的全球資料轉變為切實可行的資訊，讓政府和組織更易於做出更明智的決策。

聯合國採用的永續發展目標(SDG)要求及時而客觀的報告，指標通常由各國自行報告。然而，許多國家尚沒有能力或力量來進行不斷的環境分析。此次合作為世界上每一個沿海國家提供自動化的分析。

GEO SDG獎計畫旨在表揚透過利用地球觀測而在永續發展實務、分析和報告方面取得的傑出成就，此次合作也獲得這一獎項的認可。該獎項對利用地球觀測以達成SDG的生產力、獨創性、完善性、新穎性，以及對結果和經驗的示範性宣傳表示肯定。

此次合作的方法現被納入聯合國《全球海洋統計手冊》(Global Manual for Ocean Statistics)，這種方法還可根據需要應用於其他環境，並可經過調整適用於眾多地理尺度。如欲查閱初步分析結果和資訊產品，請瀏覽中心網站chlorophyll-esrioceans.hub.arcgis.com。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，協助客戶充分發掘資料的潛力，以改善營運和業務成果。Esri成立於1969年，已有逾35萬家組織部署了Esri軟體，其中包括90家《財星》100大企業、美國所有50個州政府、美國大大小小超過半數的縣、《富比士》美國100所最佳大學(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)排行榜中的87所，以及美國政府所有15個行政部門和數十家獨立機構。憑藉其對地理空間資訊科技的開創性投入，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最先進的解決方案。敬請瀏覽我們的網站：esri.com。

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