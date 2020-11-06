Esri、联合国和GEO Blue Planet发布水资源健康工具

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球位置情报领导者Esri今天宣布，将向希望改善沿海水质的国家提供一款新的免费开放工具。这款工具采用实时分析，帮助各国监测沿海水质，并利用这些信息来指导政策制定和减少地源污染。

来自Esri、联合国环境规划署和GEO Blue Plane的团队通过合作开发出了这种新的统计方法，利用卫星数据和地理空间技术来支持联合国可持续发展目标(SDG)，力求到2025年防止和大大减少各种类型的海洋污染。该团队荣获2020年GEO（地球观测组织）SDG奖（特别合作类），以表彰其开发的这种新工具。

Esri首席科学家Dawn Wright表示：“我们认为开放的科学才是好的科学，也是一种再次让科学为全球公益服务的方式。此次合作以一种方便的方式共享共同开发的方法和产生的数据，以此印证了这一理念。”

有许多国家都依靠健康的海岸生态系统来促进其经济发展（旅游、渔业、自然资源），并为其人民提供可持续的食物来源。使用的化肥和其他化学物质会从土壤进入沿海，经证实会造成海藻的泛滥，这会破坏生态系统和危害人类健康。通过测量海藻超出正常范围的浓度，这种新的分析方法为实现SDG控制海洋污染的目标提供了一个出发点。

这一项目可帮助各国，尤其是发展中国家，获得必要的信息来理解可能对沿海水质造成影响的因素，如何解决这些问题，同时拥有定期更新的数据来了解并根据SDG倡议向联合国汇报其进展情况。虽然全世界有许多政府和组织已经能够开展这些分析，而这一项目可以将原始的全球数据转变为切实可行的信息，让政府和组织更加轻松地做出更明智的决策。

联合国采用的可持续发展目标(SDG)要求及时而客观的报告，指标通常由各国自行报告。然而，许多国家尚没有能力或力量来进行不断的环境分析。此次合作为世界上每一个沿海国家带来了自动化的分析。

GEO SDG奖计划旨在表彰通过利用地球观测而在可持续发展实践、分析和报告方面取得的杰出成就，此次合作也获得这一奖项的认可。该奖项表彰为了实现SDG在利用地球观测方面的生产力、独创性、完善性、新颖性，以及对结果和经验的示范性宣传。

此次合作的方法现被纳入联合国《全球海洋统计手册》(Global Manual for Ocean Statistics)，这种方法还可根据需要应用于其他环境，并可经过调整适用于众多地理尺度。如需查阅最初分析结果和信息产品，请访问中心站点chlorophyll-esrioceans.hub.arcgis.com。

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Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据的潜力，以改善运营和业务成果。Esri成立于1969年，已有逾35万家组织部署了Esri软件，其中包括90家《财富》100强公司、美国所有50个州政府、美国大大小小超过半数的县、《福布斯》美国100家最佳大学(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)榜单中的87所，以及美国政府所有15个执行部门和数十家独立机构。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最先进的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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