Andersen Global進軍亞美尼亞

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與總部位於葉里溫的全方位服務型法律事務所TK & Partners達成合作協定，在亞美尼亞展開擴張行動。

該法律事務所成立於2012年，由辦公室管理合夥人Varoujan Avedikian領導，擁有五名合夥人和17名專業人員，為國際和本地客戶服務。該事務所提供公司、銀行和金融、反壟斷和競爭、智慧財產權、房地產、破產、稅務、能源和勞工等領域的諮詢與法律服務。

Varoujan表示：「本法律事務所的成功建立在我們對管理的投入以及我們致力於成為業界品質基準組織的志向之上。我們已計畫擴大國際業務與能力，而與Andersen Global的合作為我們獲得新的成長契機開啟了大門，我們因此將能夠為客戶提供不受地域限制的稅務和法律服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「TK & Partners已迅速成長，並將繼續擴大其國際業務與能力。Varoujan及其團隊在創新以及為客戶提供一流服務方面具有優異記錄。我們之間的合作並非困難的決定，因為他們的經驗、專業知識、團隊合作以及業務涵蓋範圍，都令我們留下非常深刻的印象，這一切都將強化我們在全球無縫提供最高品質解決方案的能力。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過213個據點和逾6,000名專業人員。

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