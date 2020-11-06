Andersen Global进军亚美尼亚

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与总部位于埃里温的全方位服务型律师事务所TK & Partners达成合作协议，开始在亚美尼亚的扩张。

该律所成立于2012年，由办公室管理合伙人Varoujan Avedikian领导，拥有五名合伙人和17名专业人员，服务于国际和本地客户。该律所提供公司、银行和金融、反垄断和竞争、知识产权、房地产、破产、税收、能源和劳工等领域的咨询与法律服务。

Varoujan表示：“我们律所的成功建立在我们对管理的承诺以及我们致力于成为行业质量基准组织的志向之上。我们已计划扩展国际业务与能力，而与Andersen Global的合作为我们获得新的增长机遇打开了大门，我们因此将能够为我们客户提供不受地域限制的税务和法律服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“TK & Partners已见证迅猛发展，并将继续扩展其国际业务与能力。Varoujan及其团队在创新以及为客户提供一流服务方面具有良好往绩。做出我们之间合作的决定并不难，因为他们的经验、行业知识、团队合作以及业务覆盖范围，都给我们留下了深刻印象，所有这些都将加强我们在全球无缝提供最高质量解决方案的能力。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过213个分支机构和逾6,000名专业人员。

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