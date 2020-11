Andersen Global går ind i Armenien

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global indleder sin ekspansion i Armenien gennem en samarbejdsaftale med TK & Partners, et full service-advokatfirma beliggende i Jerevan.

Firmaet, der blev grundlagt i 2012, ledes af administrerende partner Varoujan Avedikian og har fem partnere og 17 eksperter, der betjener internationale og lokale kunder. Firmaet leverer rådgivnings- og juridiske tjenester inden for erhvervsret, bankvirksomhed og finans, antitrust og konkurrence, intellektuel ejendom, fast ejendom, konkurs, skat, energi og arbejdskraft.

“Vores firmas succes er bygget på vores engagement i forvaltning og vores ambition om at være branchens benchmark-organisation for kvalitet,” sagde Varoujan. ”Da vi planlægger at udvide vores internationale tilstedeværelse og kapacitet, åbner vores samarbejde med Andersen Global døre til nye vækstmuligheder, da vi vil være i stand til at levere skattemæssige og juridiske tjenester til vores kunder, der ikke er begrænset geografisk.”

“TK & Partners er vokset enormt og vil fortsætte med at udvide sin internationale tilstedeværelse og kapacitet,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. ”Varoujan og hans team har et veldokumenteret omdømme for innovation og for at levere uovertrufne tjenester til kunder. Vores samarbejde var ikke en vanskelig beslutning, da vi var meget imponeret af deres erfaring, branchekendskab, kemi og båndbredde, som alle vil styrke vores evne til sømløst at levere løsninger af højeste kvalitet globalt.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 213 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

