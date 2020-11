China Eastern sigla due grandi ordini e inaugura il suo VR Show durante il terzo CIIE

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Il 5 novembre, con l’apertura della terza edizione del China International Import Expo (CIIE), China Eastern Air Holding Co, Ltd. (China Eastern) si assicura due grandi ordini: un accordo per la riparazione oraria del motore LEAP-1° e per l’acquisto di sei ricambi di motori con CFM International e un accordo per l’acquisto di un auxiliary power unit (APU) 131-9° con la Honeywell.

Rispetto alla scorsa edizione del CIIE, quest’anno China Eastern ha conosciuto un incremento in termini di contratti, numero di partner e cooperazione. Il numero dei contratti quest’anno è di 23, e supera il totale di 13 siglati nella scorsa edizione. Gli acquisti riguardano principalmente sette categorie di prodotti e servizi, tra cui motori, catering, materiale aeronautico, carburante, prodotti alimentari, veicoli speciali e servizi di riparazione. Oltre agli ordini con società americane come General Electric Company, Honeywell Aerospace Group, e Exxon Mobil, quest’anno China Eastern ha sottoscritto contratti con grandi produttori internazionali, tra cui le britanniche Rockwell Collins e Karma Automotive Mallaghan.

L’aereo China Eastern a tema CIIE è il primo di questo genere ad aver volato su 22 rotte globali, invitando tutto il mondo in qualità di “ambasciatore aereo del CIIE”. Il “China Eastern Aerial Display Center”, costruito con standard si altissimo livello per ricevere ospiti da tutto il mondo mette in mostra il “fascino orientale” della compagnia, offrendo la possibilità di sperimentare vari servizi, tra cui il catering.

Ma ciò che stupisce di più è il “MU@CIIE VR SHOW”, un modo per permettere a tutti di immergersi in un’esperienza unica. Lo show VR include quattro sale, con degli scenari a 360°, tra cui l’aereo a tema CIIE, il Service Center MU, la VIP Lounge e la Città MU. Ognuno può godersi lo spettacolo anche da casa, tramite PC o smartphone. È possibile visitare la cabina dell’aereo a tema CIIE, assaggiare i Noodles MU, visitare la VIP lounge di Shanghai Hongqiao, fare un giro della Città MU e assaporare tutto il fascino orientale della tecnologia e del servizio China Eastern. Il VR Show MU@CIIE sarà disponibile in tutto il mondo tramite WeMedia o tramite l’app ufficiale e il sito web di China Eastern.