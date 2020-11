ExOne rejoint un consortium d'entreprises spécialisées dans la fabrication additive pour définir des normes de qualité destinées aux secteurs maritime, pétrolier et gazier

NORTH HUNTINGDON, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--La société ExOne (Nasdaq: XONE), leader mondial de l'impression 3D industrielle à partir de sable et de métal et basée sur la technologie de projection de liant, a annoncé aujourd'hui faire partie des seize entreprises membres d'un consortium dirigé par DNV GL, le leader international de l'assurance qualité et de la gestion du risque dans les secteurs maritime, pétrolier et gazier.

Le consortium a été créé en 2018 en ayant pour objectif de définir des lignes directrices approuvées par le secteur en matière d'assurance qualité des pièces issues de la fabrication additive.

L'ensemble de la chaîne de valeur des opérateurs, contractants et fabricants est actuellement représenté dans le consortium, à savoir Equinor, Saudi Aramco, Siemens, Kongsberg Maritime, Voestalpine, Guaranteed, IMI CCI, Kongsberg Ferrotech, Addilan, BMT Aerospace, FIT AG, Howco Group, ImphyTek Powders, Intertek, XDM3D et ExOne.

En février, le consortium a publié une nouvelle norme baptisée « Fabrication additive des pièces métalliques » (DNVGL-ST-B203) destinée au secteur pétrolier et gazier et axée sur la fabrication additive arc-fil (WAAM) et la fusion laser sur lit de poudre (PBF-LM). À présent, le groupe amplifie ses efforts pour intégrer davantage de technologies de fabrication additive telle que la projection de liant (BJT).

« Au moment où les fabricants du monde entier adoptent de nouvelles technologies de fabrication additive, il est important qu'existent des normes visant à assurer la qualité de leurs pièces et produits dérivés de ce type de fabrication », a déclaré John Hartner, PDG d'ExOne. « La technologie par projection de liant offre déjà de nombreux avantages aux secteurs maritime, pétrolier et gazier, et nous sommes désireux d'en accroître la portée à l'aide de nouvelles normes de qualité. Notre technologie de projection de liant peut aider les fabricants à imprimer en 3D d'importants volumes de pièces de petites ou de grandes dimensions qui leur apporteront des avantages considérables. »

À propos d’ExOne

ExOne est le précurseur et le leader mondial de la technologie d'impression 3D par projection de liant. Depuis 1995, nous avons pour mission de fournir de puissantes imprimantes 3D capables de résoudre les problèmes les plus ardus et d'engendrer des innovations qui changeront le monde. Nos systèmes d'impression en 3D transforment rapidement les matériaux en poudre – notamment les métaux, la céramique, les composites et le sable – en pièces de précision, moules et noyaux de fonderie et solutions d'outillage novatrices. Les clients industriels utilisent notre technologie pour économiser du temps et de l'argent, réduire les déchets, optimiser la flexibilité de leur production et proposer des conceptions et des produits jusqu'à présent impossibles à réaliser. Ayant su mettre sur pied l'équipe d'experts en matière de projection de liant la plus performante au monde, ExOne offre également des services spécialisés d'impression 3D, dont la production à la demande de pièces d'importance critique, ainsi que des services de conseil en ingénierie et en conception. Pour de plus amples informations sur ExOne, rendez-vous sur www.exone.com ou sur Twitter en suivant le compte @ExOneCo. Nous vous invitons à nous rejoindre pour participer à l'initiative #MakeMetalGreen™.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.