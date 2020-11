AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.

México, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” de General de Salud, Compañía de Seguros, S.A. (Gsalud) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Gsalud reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

La fortaleza del balance de Gsalud está respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como por sus fuertes prácticas de suscripción. Las calificaciones también reconocen la afiliación e importancia estratégica de Gsalud para su compañía matriz, Peña Verde, S.A.B., grupo líder en las industrias de seguros y reaseguros en México, lo que le proporciona sinergias y eficiencias operativas. Contrarrestando dichos factores positivos de calificación se encuentra la concentración de la compañía en una sola línea de negocio que está dentro del altamente competitivo mercado de seguros de salud en México.

Gsalud es una subsidiaria que pertenece completamente a General de Seguros, S.A.B. (Genseg), enfocada únicamente en seguros de salud. La compañía proporciona productos principalmente en los segmentos de salud individual y colectiva, así como gastos médicos mayores. Gsalud ha utilizado los mismos canales de distribución que Genseg, los cuales involucran agentes, corredores y oficinas comerciales.

La capitalización ajustada por riesgos de Gsalud se ha mantenido en el nivel más fuerte a pesar de un mayor apetito de riesgo, reflejado en una mayor exposición a valores de renta variable, lo que hace que la compañía sea susceptible al riesgo de capitales. Históricamente, las sólidas prácticas de suscripción de la compañía han resultado en un desempeño técnico positivo, eliminando la dependencia de los ingresos por inversiones para lograr resultados positivos. En 2019, las prácticas de suscripción, junto con los resultados de inversión, mantuvieron la rentabilidad, reflejado en un retorno a capital del 15%.

La compañía se beneficia de estar integrada al grupo Peña Verde, S.A.B., apalancándose operacionalmente a través de sistemas en común, procedimientos y prácticas de administración integral de riesgos.

Gsalud está llevando a cabo un proyecto de transformación integral, el cual incluye la implementación de un nuevo sistema central, herramientas de fijación de precios y evaluación de riesgos, plataformas digitales y productos para agentes y asegurados, como parte de su estrategia para fortalecer sus prácticas de suscripción e incrementar su cobertura de mercado.

Factores que podrían desencadenar acciones de calificación positivas incluyen una constante tendencia al alza de resultados de suscripción positivos que fortalezcan la rentabilidad del desempeño operativo a niveles que AM Best considera fuertes. Las calificaciones de la compañía podrían verse presionadas debido a una falta de disciplina de suscripción que contribuya a que las ganancias totales caigan por debajo de las expectativas de AM Best, o si la capitalización no respalda más las calificaciones. Así mismo, podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el apoyo brindado por su grupo, Peña Verde, S.A.B., se debilitara en la opinión de AM Best.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2020 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.