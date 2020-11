Andersen Global fait son entrée en Arménie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global lance son expansion en Arménie via un accord de collaboration avec TK & Partners, cabinet d’avocats multiservice basé à Erevan.

Fondé en 2012, le cabinet, dirigé par l’associé directeur de bureau, Varoujan Avedikian, compte cinq associés et 17 professionnels au service de clients internationaux et locaux. Le cabinet fournit des services consultatifs et juridiques dans les domaines de l’entreprise, de la banque et de la finance, de l’antitrust et de la concurrence, de la propriété intellectuelle, de l’immobilier, de la faillite, de la fiscalité, de l’énergie et du travail.

« La réussite de notre cabinet repose sur notre engagement en faveur de la gestion, et sur l’ambition de nous démarquer au sein de notre secteur d’activité, comme une organisation de référence, en termes de qualité », a déclaré Varoujan Avedikian. « À l’heure où nous entendons développer notre présence et nos capacités internationales, notre collaboration avec Andersen Global ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance, dans la mesure où nous serons en capacité de fournir à nos clients des services fiscaux et juridiques sans limitations géographiques. »

« TK & Partners connaît une croissance fulgurante, et continuera de développer sa présence ainsi que ses capacités internationales », a déclaré Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Varoujan Avedikian et son équipe sont expérimentés dans le domaine de l’innovation et la prestation de services de premier ordre à leurs clients. Le choix de cette collaboration n’a pas été une décision difficile, dans la mesure où nous avons été particulièrement impressionnés par leur expérience, leur connaissance du secteur, leur alchimie et leur disponibilité, autant d’atouts qui renforceront notre capacité à délivrer de manière fluide les solutions de la plus haute qualité à l’échelle mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 213 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.