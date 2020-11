Andersen Global entra na Armênia

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global inicia a expansão na Armênia por meio de um Acordo de Colaboração com a TK & Partners, um escritório de advocacia de serviço completo com sede em Yerevan.

A empresa, fundada em 2012, é liderada pelo Sócio-Gerente do Escritório Varoujan Avedikian e opera com cinco sócios e 17 profissionais, atendendo clientes internacionais e locais. O escritório oferece consultoria e serviços jurídicos nas áreas corporativa, bancária e financeira, antitruste e de concorrência, propriedade intelectual, imobiliário, falência, tributária, energia e trabalho.

“O sucesso de nossa empresa foi construído em nosso compromisso com a administração e nossa ambição de ser a organização de referência em qualidade na indústria”, disse Varoujan. “Conforme planejamos expandir nossa presença e capacidades internacionais, nossa colaboração com a Andersen Global abre portas para novas oportunidades de crescimento, pois seremos capazes de fornecer aos nossos clientes serviços fiscais e jurídicos que não estão confinados geograficamente.”

“A TK & Partners cresceu tremendamente e continuará a expandir sua presença e capacidades internacionais”, disse o presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz. “Varoujan e sua equipe têm um histórico comprovado de inovação e entrega dos melhores serviços aos clientes. Nossa colaboração não foi uma decisão difícil, pois ficamos muito impressionados com sua experiência, conhecimento da indústria, química e largura de banda, que irão fortalecer nossa capacidade de fornecer soluções da mais alta qualidade globalmente.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 213 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

