Andersen Global begint in Armenië

Het bedrijf is in 2012 opgericht en wordt geleid door Office Managing Partner Varoujan Avedikian en werkt samen met vijf partners en 17 professionals, die internationale en lokale klanten bedienen. Het bedrijf biedt advies en juridische diensten op het gebied van ondernemen, bankieren en financiën, antitrust en concurrentie, intellectueel eigendom, onroerend goed, faillissementen, belastingen, energie en arbeid.

“Het succes van ons bedrijf is gebaseerd op onze toewijding aan rentmeesterschap en onze ambitie om de benchmarkorganisatie voor kwaliteit in de branche te zijn”, zei Varoujan. “Omdat we van plan zijn onze internationale aanwezigheid en capaciteiten uit te breiden, opent onze samenwerking met Andersen Global deuren naar nieuwe groeimogelijkheden, aangezien we onze klanten fiscale en juridische diensten kunnen bieden die niet geografisch beperkt zijn.”

“TK & Partners is enorm gegroeid en zal zijn internationale aanwezigheid en capaciteiten blijven uitbreiden”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “Varoujan en zijn team hebben een bewezen staat van dienst op het gebied van innovatie en het leveren van allerbeste diensten aan klanten. Onze samenwerking was geen moeilijke beslissing, aangezien we erg onder de indruk waren van hun ervaring, branchekennis, chemie en bandbreedte, die stuk voor stuk ons vermogen om naadloos wereldwijd oplossingen van de hoogste kwaliteit te leveren zullen versterken.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 213 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

