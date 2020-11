Andersen Global compie il proprio ingresso in Armenia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global ha intrapreso la propria espansione in Armenia attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con lo studio legale full-service TK & Partners con sede a Yerevan.

Lo studio, fondato nel 2012, è amministrato dal socio gerente Varoujan Avedikian, si avvale della collaborazione di cinque soci e 17 professionisti e fornisce i propri servizi a clienti locali e internazionali. Lo studio fornisce servizi di consulenza e legali nelle aree del diritto societario, bancario, finanziario, della proprietà intellettuale, immobiliare, fallimentare, fiscale e occupazionale e nei settori antitrust, concorrenza ed energetico.

“Il successo del nostro studio risiede nella rigorosa osservanza del principio di amministrazione responsabile e nell’ambizioso proposito di affermarci come standard di qualità nel settore”, ha affermato Varoujan. “Ambiamo ad espandere le nostre capacità e la nostra presenza su scala globale e la collaborazione con Andersen Global aprirà le porte a nuove opportunità di crescita giacché ci permetterà di offrire ai nostri clienti servizi fiscali e legali senza restrizioni geografiche.”

“TK & Partners ha fatto registrare una crescita eccezionale e continuerà ad espandere le proprie capacità e la propria presenza a livello internazionale”, ha dichiarato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Varoujan e il suo team vantano un’ottima reputazione quanto a innovazione e offerta ai clienti dei migliori servizi in assoluto. Quella di collaborare non è stata una decisione difficile da prendere, in quanto siamo rimasti profondamente colpiti dalla loro esperienza, perizia, affiatamento e portata, e tutto ciò rafforzerà ancor più la nostra capacità di offerta di soluzioni di qualità ineguagliata a livello globale.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 213 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

