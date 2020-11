Deenova apre il primo mercato di automazione per la farmacia al di fuori dell'Europa: il Medio Oriente

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha riferito oggi che, per la prima volta, si espande al di fuori dell'Europa attraverso un contratto di distribuzione esclusiva nei Paesi della zona GCC, con il leader nell'automazione farmaceutica, PharmaTech Medical Equipment.

Nabeel Al Aswad, Direttore Generale di PharmaTech, ha dichiarato: “Negli anni trascorsi dalla creazione di PharmaTech, il nostro obiettivo era fornire ai pazienti e agli operatori sanitari gli strumenti giusti per migliorare la sicurezza, i benefici e l'efficienza per i pazienti. L'aggiunta delle soluzioni Deenova al nostro portfolio offre ai clienti delle farmacie e degli ospedali in Medio Oriente l'accesso alla tecnologia farmaceutica leader a livello mondiale, tra cui il più versatile robot di confezionamento completamente automatizzato, All-in-1 Station e le soluzioni RFID all'avanguardia, per aumentare ulteriormente la sicurezza dei pazienti e l'efficienza. Particolarmente notevole per me e per i miei 25 anni di esperienza di lavoro come medico negli ospedali del GCC e come dipendente di società multinazionali americane, è l’approccio del modello di servizio di Deenova. Dopo aver assistito in prima persona all'acquisto di armadi di distribuzione automatizzata per l'automazione farmaceutica di altri noti marchi americani, europei e asiatici come Baxter, Becton Dickinson-Carefusion-Rowa, Omnicell-Health Robotics, è stata una grande sfida per gli organi decisionali negli ospedali pubblici e privati".

Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer di Deenova, ha aggiunto: “Sono molto lieto di essere stato selezionato da PharmaTech, leader dell'automazione della farmacia nei paesi della zona GCC, soprattutto data la loro vasta esperienza nella distribuzione dei prodotti di aziende quali Becton Dickinson-Carefusion-Rowa, Omnicell, e di poter consolidare ulteriormente la forza vendita di Deenova. Hanno scelto Deenova rispetto ad altre soluzioni della concorrenza per la sua tecnologia unica, per l'approccio aziendale di tipo R.O.I. e per le soluzioni di servizio totale ben collaudate.

Deenova è il fornitore leader indiscusso di soluzioni meccatroniche combinate (robotica e automazione) per farmaci a circuito chiuso e tracciabilità di dispositivi medici basati su RFID nel settore sanitario, sempre e ovunque. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari per: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi legati alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

Il sito www.deenova.com è a disposizione per ulteriori informazioni sulle sue soluzioni leader di mercato.