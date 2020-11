Axsome Therapeutics et Veeva Systems s’associent pour déployer la plateforme Digital-Centric Commercialization™ d’Axsome

NEW YORK et BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Axsome Therapeutics, Inc. (NASDAQ : AXSM), société biopharmaceutique qui met au point des thérapies novatrices destinées à la prise en charge des troubles du système nerveux central (SNC), et Veeva Systems (NYSE : VEEV), ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à renforcer la structure de la plateforme Digital-Centric Commercialization (DCC™) d’Axsome. Veeva est leader dans le domaines des solutions cloud destinées à l’industrie mondiale des sciences de la vie.

Le partenariat avec Veeva s’inscrit dans le cadre de l’élaboration continue de la plateforme DCC d’Axsome, en préparation du lancement potentiel de deux médicaments expérimentaux différenciés prenant en charge le SNC : l’AXS-05 pour la dépression et l’AXS-07 pour la migraine, tous deux prévus pour l’année prochaine. La plateforme DCC d’Axsome repose sur une approche exclusive en matière de commercialisation, qui intègre outils numériques spécialisés, données et analyses exclusives, systèmes intégrés et modèle d’exploitation intelligent. Grâce à cette plateforme numérique, Axsome entend optimiser l’engagement des médecins et des patients, améliorer la qualité de l’engagement, et accroître l’efficacité des efforts de promotion par rapport aux approches traditionnelles.

La plateforme DCC d’Axsome utilisera l’intégralité des produits et services de Veeva Commercial Cloud, dont notamment : la solution multicanal Veeva CRM en tant que base technologique destinée à l’engagement des clients via des canaux numériques et personnels privilégiés ; l’application mobile MyVeeva for Doctors qui offrira aux professionnels de santé (PS) une messagerie en temps réel efficace et conforme entre les PS et Axsome ; et Veeva Data Cloud, qui fournira des données longitudinales destinées à assurer un lancement ciblé et efficace.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Axsome bénéficiera également d’un accès précoce aux nouvelles technologies numériques conçues par Veeva, et Axsome contribuera à façonner l’orientation produit de Veeva. Cet accès élargira la portée des outils numériques disponibles pour Axsome. En outre, l’équipe de Conseil commercial de Veeva fournira son expertise de terrain approfondie, ainsi que les données et renseignements d’engagement les plus complets du secteur afin de soutenir la stratégie de lancement d’Axsome.

« Veeva est le partenaire idéal pour Axsome, dans la mesure où la société partage notre engagement en faveur de l’innovation ainsi que notre passion pour l’amélioration des soins thérapeutiques », a déclaré Herriot Tabuteau, docteur en médecine, président-directeur général d’Axsome. « Ce partenariat nous fournit une plateforme spécialisée qui combine technologies, données et conseils commerciaux, afin de renforcer notre approche de commercialisation axée sur le numérique, et de délivrer une exécution commerciale plus efficace et efficiente en termes de capital. »

« La stratégie de commercialisation axée sur le numérique d’Axsome représente un virage important pour le secteur pharmaceutique. Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec Axsome pour façonner et exécuter leurs projets de lancements innovants », a déclaré Peter Gassner, fondateur et PDG de Veeva. « Nous avons pour vocation de faire progresser l’industrie en combinant le meilleur des technologies, des données et des conseils commerciaux. »

À propos d’Axsome Therapeutics, Inc.

Axsome Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique qui développe des thérapies novatrices destinées à la prise en charge des troubles du système nerveux central (SNC), pour lesquels les options de traitement sont limitées. Pour les nombreuses personnes confrontées aux traitements insatisfaisants prenant en charge leurs troubles du SNC, Axsome accélère l’invention et l’adoption de médicaments susceptibles d’améliorer leur qualité de vie.. Le portefeuille stratégique de produits candidats destinés au SNC d’Axsome inclut cinq candidats en phase clinique : l’AXS-05, l’AXS-07, l’AXS-09, l’AXS-12, et l’AXS-14. L’AXS-05 est en cours de développement pour le trouble dépressif majeur (TDM), l’agitation liée à la maladie d’Alzheimer (MA), ainsi qu’en tant que traitement pour l’arrêt de la tabagie. L’AXS-07 est en cours de développement pour le traitement aigu de la migraine. L’AXS-12 est en cours de développement pour le traitement de la narcolepsie. L’AXS-14 est en cours de développement pour le traitement de la fibromyalgie. L’AXS-05, l’AXS-07, l’AXS-09, l’AXS-12, et l’AXS-14 sont des médicaments expérimentaux non approuvés par la FDA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web d’Axsome à l’adresse axsome.com. Axsome peut occasionnellement publier des informations non publiques importantes sur le site Web de la société.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le leader dans le domaine des solutions cloud — qui comprennent données, logiciels et services — destinées à l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles relatives à Axsome Therapeutics, Inc.

Certains thèmes abordés dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prévisionnelles ». Axsome peut, dans certains cas, utiliser des termes tels que « prévoit », « considère », « potentiel », « continue », « estime », « anticipe », « s’attend à », « projette », « entend », « peut », « pourrait », « aurait », « fera », « devrait », ou d’autres termes qui véhiculent le caractère incertain des événements ou des résultats futurs, afin d’identifier ces déclarations prévisionnelles. Plus particulièrement, les déclarations d’Axsome relatives aux tendances et résultats futurs potentiels constituent des exemples de telles déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles impliquent des risques et incertitudes qui incluent, sans toutefois s’y limiter, la réussite, le calendrier et le coût des essais cliniques en cours d’Axsome, ainsi que des essais cliniques anticipés relatifs aux produits candidats actuels d’Axsome, notamment les déclarations concernant le calendrier de lancement, la progression du recrutement et l’achèvement des essais (y compris la capacité d’Axsome à financer intégralement ses essais cliniques dévoilés, sans modification significative des dépenses actuellement prévues par Axsome), les analyses de futilité et la réception des résultats provisoires, qui ne sont pas nécessairement révélateurs des résultats finaux des essais cliniques en cours d’Axsome, ainsi que le nombre ou le type d’études ou la nature des résultats nécessaires pour déposer une demande de nouveau médicament (« NDA ») relative à tout produit candidat actuel d’Axsome ; la capacité d’Axsome à financer des essais cliniques supplémentaires afin de poursuivre l’avancement des produits candidats d’Axsome ; le calendrier et la capacité d’Axsome à obtenir et conserver les autorisations de la Food and Drug Administration (« FDA ») et d’autres autorités réglementaires, ou à faire valoir d’autres actions concernant les produits candidats d’Axsome (y compris, sans toutefois s’y limiter, avec ou sans évaluation de protocole spécifique) ; le potentiel des essais cliniques d’Axsome dans le cadre de la fourniture d’une base permettant l’autorisation accélérée des produits candidats d’Axsome pour le traitement de plusieurs indications, ainsi que de l’accélération de leurs délais de développement et de leurs trajectoires commerciales jusqu’aux patients (y compris, sans toutefois s’y limiter, avec ou sans désignation de thérapie révolutionnaire) ; la capacité d’Axsome à défendre avec succès sa propriété intellectuelle, ou à obtenir les permis nécessaires à un coût acceptable pour Axsome, le cas échéant ; la mise en œuvre réussie des programmes de recherche et développement et des collaborations d’Axsome ; la réussite des contrats de licence d'Axsome ; l'acceptation par le marché des produits candidats d'Axsome, à condition qu'ils soient approuvés ; les besoins en capitaux prévus d'Axsome, notamment les liquidités prévues d'Axsome et sa capacité à financer le lancement commercial d'Axsome, qui implique une autorisation des produits ; les circonstances imprévues ou autres perturbations des opérations courantes découlant de ou liées à la COVID-19 ; ainsi que d'autres facteurs, notamment le contexte économique global et les évolutions réglementaires, qui échappent au contrôle d'Axsome. Les facteurs évoqués dans le présent communiqué de presse pourraient faire différer sensiblement les résultats et développements réels de ceux formulés de manière explicite ou implicite dans de telles déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles ne sont formulées qu’à la date du présent communiqué de presse, et Axsome décline toute obligation de mise à jour publique des déclarations prévisionnelles pour qu’elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures.

Déclarations prévisionnelles relatives à Veeva Systems Inc.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, notamment le partenariat avec Axsome et ses bénéfices potentiels, la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation) dans le rapport déposé par Veeva sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 juillet 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de Veeva à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

