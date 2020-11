NEW YORK & BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Axsome Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AXSM), een biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe therapieën ontwikkelt voor het beheer van aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (CZS), en Veeva Systems (NYSE: VEEV), kondigde vandaag een strategisch partnerschap aan om de bouw van Axsome’s Digital-Centric Commercialization (DCC™) -platform te versterken. Veeva is de leider in cloudoplossingen voor de wereldwijde life sciences-branche.

De samenwerking met Veeva maakt deel uit van de voortdurende bouw van Axsome’s DCC-platform ter voorbereiding op de mogelijke lancering van twee gedifferentieerde CNS-onderzoeksgeneesmiddelen, AXS-05 voor depressie en AXS-07 voor migraine, die volgend jaar wordt verwacht. Het Axsome DCC-platform is een gepatenteerde benadering van commercialisering die gespecialiseerde digitale tools, eigen gegevens en analyses, geïntegreerde systemen en een intelligent bedrijfsmodel omvat. Via dit digitale platform wil Axsome de betrokkenheid van artsen en patiënten optimaliseren, de kwaliteit van de betrokkenheid verbeteren en de effectiviteit van promotie-inspanningen vergroten in vergelijking met traditionele benaderingen.

