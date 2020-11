REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader globale nella location intelligence, ha annunciato oggi il rilascio di un nuovo strumento gratuito e aperto per i Paesi che vogliono migliorare le proprie acque costiere. Lo strumento di analisi in tempo reale consente ai Paesi di monitorare la qualità delle acque costiere e utilizzare tali informazioni per orientare le politiche e ridurre l’inquinamento da fonti terrestri.

Un team congiunto di Esri, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e GEO Blue Planet collabora allo sviluppo di un nuovo approccio statistico che si avvale di dati satellitari e tecnologie geospaziali a supporto degli Obiettivi di sviluppo sostenibili (Sustainable Development Goal, SDG) delle Nazioni Unite, al fine di impedire e ridurre in modo significativo ogni tipo di inquinamento marino entro il 2025.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.