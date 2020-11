LOS ANGELES e OLEIROS, Spagna--(BUSINESS WIRE)--IFFE FUTURA (MAD:IFF), gruppo industriale e di servizi con sede a Oleiros (Galizia, Spagna) e quotato in BME GROWTH (in precedenza denominato 'Alternative Equity Market'), ha firmato un impegno da 20 milioni di euro in capitali propri con la società globale di investimenti alternativi LDA Capital.

Il bilancio del Gruppo ha raggiunto i 45,7 milioni di euro nella prima metà del 2020, generati principalmente a seguito dell'aumento di capitale effettuato nel mese di gennaio dello stesso anno e dei risultati positivi pari a 0,5 milioni di euro accumulati al 30 giugno 2020.

