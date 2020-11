Inmarsat étend son partenariat avec CSG afin de permettre une monétisation basée dans le cloud de ses services de haut débit mobile

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--CSG® (NASDAQ : CSGS) a annoncé aujourd’hui avoir renforcé ses relations avec Inmarsat, leader en communications satellites mobiles mondiales. Dans le cadre d’un contrat pluriannuel, Inmarsat migre ses opérations de facturation et de gestion des revenus vers un modèle de services consolidé et basé dans le cloud, développé par CSG, remplaçant ainsi ses solutions sur mesure tierces préexistantes.

« Depuis près de 20 ans, CSG travaille avec Inmarsat pour tirer pleinement parti de nos opérations de facturation et de gestion des revenus, en permettant l’introduction de nouveaux produits et services, tout en augmentant les efficiences au sein de notre activité », a déclaré David Thornhill, vice-président principal de l’informatique du groupe Inmarsat. « En passant à un modèle de services géré et basé dans le cloud, CSG favorisera une approche plus agile et plus rentable concernant la manière dont nous exploitons notre activité de détail et de commerce de gros, tout en créant un modèle durable propice à une réussite future. »

En recourant à la solution de services gérés de CSG, l’opérateur britannique bénéficiera d’une plus grande agilité des processus, d’une souplesse de commercialisation, et d’un accès à des renseignements de précisions sur l’ensemble des opérations, tout en rationalisant les opérations de facturation ainsi qu’en réduisant les dépenses d’exploitation qui étaient auparavant associées aux solutions tierces.

Le nouveau contrat déploie les toutes dernières versions de CSG Singleview, CSG Interconnect, et CSG Intermediate, d’ores et déjà utilisées par Inmarsat, permettant ainsi de maximiser la rentabilité, de réduire les coûts d’exploitation, et de répondre aux besoins des clients en temps réel. Plusieurs capacités supplémentaires facilitent une identification et une résolution proactives des problématiques des clients. Dans son intégralité, la nouvelle solution basée dans le cloud fournit une architecture d’avenir, qui tire parti des avantages liés aux bonnes pratiques de facturation et de gestion des revenus, tout en améliorant l’expérience client.

« À l’heure où Inmarsat entend faire progresser sa connectivité satellite, aérienne et maritime en Europe et au-delà, nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat de longue date, de soutenir l’optimisation de ses opérations de facturation et de gestion des revenus, tout en contribuant à minimiser le risque et à réduire les coûts d’exploitation », a déclaré James Kirby, responsable de l’activité EMOA de CSG. « Nous sommes ravis d’étendre notre relation avec Inmarsat afin de contribuer à optimiser l’activité de l’ensemble de son portefeuille. »

CSG est reconnue en tant que leader dans le Magic Quadrant de Gartner, pour ses solutions de gestion des revenus et des clients, qui soutiennent plusieurs centaines de millions d’utilisateurs finaux à travers le monde. La société propose des solutions de monétisation, de règlement et de service client, qui permettent aux clients de lancer des services digitaux innovants, tout en opérant à leur propre rythme une transition par rapport à leurs systèmes préexistants. La solution de gestion commerciale de gros de CSG a remporté plusieurs récompenses, pour sa fonctionnalité cloud et son innovation, et obtenu la récompense « Global Stratecast CSP Monetisation Interconnect & Settlement Market Leadership Award » de la part de Frost & Sullivan ces dernières années.

