REDLANDS, Californië--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldleider op het gebied van locatie-informatie, heeft vandaag een nieuwe gratis en open tool aangekondigd die beschikbaar wordt gemaakt voor landen die hun kustwateren willen verbeteren. De tool maakt gebruik van real-time analyse waardoor landen de kustwaterkwaliteit kunnen monitoren en die informatie kunnen gebruiken om beleid te sturen en vervuiling door landbronnen te verminderen.

Een team van Esri, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en GEO Blue Planet werkten samen om deze nieuwe statistische benadering te ontwikkelen met behulp van satellietgegevens en geospatiale technologie ter ondersteuning van de Sustainable Development Goal (SDG) van de Verenigde Naties om alle soorten zeeverontreiniging te voorkomen en aanzienlijk te verminderen tegen 2025. Het team ontving de 2020 GEO (Group on Earth Observations) SDG Award voor de speciale categorie Collaboration als erkenning voor de nieuwe tool die ze hebben gebouwd.

