LOS ANGELES & OLEIROS, Spanje--(BUSINESS WIRE)--IFFE FUTURA (MAD: IFF), een industriële en dienstengroep gevestigd in Oleiros (Galicië, Spanje) en genoteerd op BME GROWTH (vóór de alternatieve aandelenmarkt), heeft een 20 miljoen euro eigen vermogenstoezegging met de wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij LDA Capital.

De balans van de Groep bedroeg 45,7 miljoen euro in de eerste helft van 2020, voornamelijk na de kapitaalverhoging doorgevoerd in januari van hetzelfde jaar, en de positieve resultaten van 0,5 miljoen euro geaccumuleerd op 30 juni 2020.

