IFFE FUTURA signe un engagement de 20 000 000 EUR en capitaux propres avec LDA CAPITAL

LOS ANGELES & OLEIROS, Espagne--(BUSINESS WIRE)--IFFE FUTURA (MAD:IFF), un groupe industriel et de services basé à Oleiros (Galice, Espagne) coté sur le segment BME GROWTH (anciennement Alternative Equity Market), vient de signer un engagement de 20 millions EUR en capitaux propres avec la société internationale d'investissements alternatifs LDA Capital.

Le bilan du Groupe a atteint les 45,7 millions EUR durant le premier semestre 2020, découlant avant tout de l'augmentation de capital réalisée en janvier de la même année, et du résultat positif (0,5 million EUR) cumulé au 30 juin 2020.

David Carro, PDG du groupe, déclare: "L'apport de 20 millions EUR en capitaux propres de LDA Capital représente la validation du plan stratégique de notre groupe et fournit un soutien fondamental pour l'avenir".

Warren Baker, directeur général de LDA Capital, déclare: "Nous sommes heureux de la confiance que place IFFE FUTURA dans LDA Capital en tant que partenaire fournissant des solutions de financement flexibles visant à soutenir la croissance de la Société durant cette période volatile et incertaine pour les entreprises".

À propos d'IFFE FUTURA

IFFE FUTURA est la société mère d'un groupe industriel et de services dont la vision stratégique repose sur la création d'un écosystème d'innovations formant des talents via la promotion de projets tiers, suivie par une incubation sous la forme de projets détenus en propre ou participatifs, puis d'une accélération jusqu'à leur finalisation ou jusqu'à leur déploiement en tant qu'entité autonome du groupe.

À propos de LDA CAPITAL

LDA Capital est un groupe d'investissement international avec une expertise dans les transactions transfrontalières complexes. Les membres de notre équipe ont consacré leurs carrières à saisir des opportunités internationales et transfrontalières, ayant collectivement réalisé plus de 200 transactions sur les marchés publics et privés dans 42 pays, pour un montant transactionnel cumulé dépassant les 10 milliards USD.

www.iffefutura.es

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.