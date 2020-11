NEW YORK e BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Axsome Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AXSM), azienda biofarmaceutica che sviluppa nuove terapie per la gestione dei disturbi del sistema nervoso centrale (SNC), e Veeva Systems (NYSE: VEEV) hanno annunciato oggi una partnership strategica per incrementare lo sviluppo della piattaforma di Axsome Digital-Centric Commercialization (DCC™). Veeva è leader nelle soluzioni cloud per il settore delle scienze biologiche a livello globale.

La partnership con Veeva fa parte dello sviluppo continuo della piattaforma DCC di Axsome in vista del potenziale lancio di differenti farmaci sperimentali per il SNC, AXS-05 per la depressione e AXS-07 per l’emicrania, previsto per l’anno prossimo.

